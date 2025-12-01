Reino Unido y Estados Unidos logran un acuerdo de aranceles cero para productos farmacéuticos

Reino Unido y Estados Unidos acuerdan un acuerdo de aranceles cero para productos farmacéuticos. Foto: AP / Evan Vucci

LONDRES (AP).- El Reino Unido consiguió una tasa arancelaria del 0% para todos los medicamentos británicos exportados a Estados Unidos durante al menos tres años, dijeron funcionarios este día, a cambio de que el Reino Unido gaste más en nuevos medicamentos.

Según el acuerdo, Estados Unidos acordó eximir de impuestos de importación a los productos farmacéuticos, ingredientes farmacéuticos y tecnología médica de origen británico.

La administración Trump dijo que a cambio las empresas farmacéuticas del Reino Unido se comprometieron a invertir más en Estados Unidos y crear más empleos.

El gobierno del Reino Unido afirmó que el tipo impositivo del 0% sobre todas sus exportaciones farmacéuticas era el más bajo ofrecido a cualquier país. Como parte del acuerdo, indicó que el Servicio Nacional de Salud (NHS) del país invertirá alrededor de un 25% más en tratamientos nuevos y eficaces, el primer aumento significativo de este gasto en más de dos décadas.

Los funcionarios dijeron que eso significa que las autoridades sanitarias del Reino Unido ahora podrán aprobar medicamentos que brinden mejoras significativas en la salud, pero que antes podrían haber sido rechazados únicamente por razones de costo-efectividad, incluidos tratamientos innovadores contra el cáncer o terapias para enfermedades raras.

“Este acuerdo vital garantizará que los pacientes del Reino Unido obtengan los medicamentos de vanguardia que necesitan antes, y nuestras empresas británicas líderes a nivel mundial seguirán desarrollando tratamientos que pueden cambiar vidas”, dijo la secretaria de Ciencia y Tecnología, Liz Kendall.

La Asociación de la Industria Farmacéutica Británica dijo que el acuerdo era "un paso importante para garantizar que los pacientes puedan acceder a medicamentos innovadores necesarios para mejorar los resultados sanitarios del NHS en general".

“También debería colocar al Reino Unido en una posición más fuerte para atraer y retener inversiones globales en ciencias de la vida e investigación médica avanzada”, dijo el director ejecutivo de ABPI, Richard Torbett.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que el acuerdo “fortalece el entorno global para medicamentos innovadores y aporta un equilibrio largamente esperado al comercio farmacéutico entre Estados Unidos y el Reino Unido”.

AstraZeneca se encuentra entre los gigantes farmacéuticos que han cancelado o pausado sus inversiones en el Reino Unido en los últimos meses. El embajador estadounidense, Warren Stephens, advirtió recientemente que las empresas estadounidenses recortarán futuras inversiones si no se implementan cambios rápidos.

A principios de este año, el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer acordaron un marco para un pacto comercial que reduciría los impuestos de importación estadounidenses sobre los automóviles, el acero y el aluminio británicos a cambio de un mayor acceso al mercado británico para los productos estadounidenses, incluida la carne vacuna y el etanol.