Avioneta cae sobre auto particular en carretera de Florida (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video capturó el impactante momento en el que una avioneta cayó sobre un automóvil particular en la carretera interestatal 95 del condado de Brevard, en Florida, el pasado lunes 8 de diciembre.

Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y medios de comunicación estadunidenses, mientras las autoridades se apresuraron a informar que el accidente no dejó víctimas letales.

El video muestra como la avioneta cayó directamente sobre el auto, impactando con sus ruedas y su base el techo del vehículo, para después seguir avanzando varios metros.

???? | Video muestra el momento en que una avioneta se estrella contra un vehículo mientras aterrizaba en una carretera en el condado de Brevard, Florida. pic.twitter.com/LTETCc886X — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

“Una pequeña aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la I-95 cerca de King St. y chocó con un vehículo. El conductor presenta heridas leves. El piloto y el pasajero no resultaron heridos”, informó la cuenta oficial de la Tropa D para la Patrulla de Caminos de Florida, a través de X (antes Twitter).

Así mismo, CBS News reveló que la conductora del automóvil, de 57 años y quien es originaria de Melbourne, Australia, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el piloto y su acompañante, quienes viajaban a bordo de la avioneta, salieron ilesos.

A causa del accidente, la carretera permaneció cerrada cerca de una hora. “Los carriles interior y central en dirección sur están bloqueados. El carril interior en dirección norte también está bloqueado”, señaló la Patrulla Oficial de Caminos en X, aunque posteriormente informó sobre la liberación de la vía.

En el mismo mensaje, las autoridades locales explicaron que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investigará el incidente relacionado con la avioneta y su aterrizaje de emergencia en plena carretera. Hasta el momento no se conoce qué provocó el accidente.