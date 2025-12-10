Sólo nos damos cuenta de los derechos humanos “cuando nos los arrebatan”: ONU-DH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, transmitió un mensaje en el que llamó a actuar para “defender lo que es esencial para todas las personas”.

En un video transmitido en las redes sociales de ONU-DH, Türk recordó que “sin importar quiénes seamos dónde vivamos o qué hagamos, todas las personas deseamos lo mismo: seguridad, dignidad, libertad”, y que sólo nos damos cuenta de los derechos humanos “cuando nos los arrebatan”.

Los derechos a la educación, a una vida libre de violencia para las mujeres, con el derecho a la salud, con los derechos a las personas con discapacidad, los derechos de defensa de otras personas y de reunión para luchar contra las injusticias y a favor de las personas torturadas, “son conceptos que empoderaron a las personas para superar el sometimiento y la opresión”, dijo.

Tras apuntar que “muchos de los movimientos sociales actuales están impulsados, para estos valores, en particular, por las y los jóvenes que están decididas a desmantelar el muro de la injusticia”, el Alto Comisionado de la ONU reconoció la labor de las personas defensoras de derechos humanos que defienden distintas causas.

“Con ello están escribiendo el capitulo más reciente de la lucha por la libertad, igualdad y la dignidad que comenzó hace siglos, esa lucha contra el colonialismo, el racismo, el sexismo y todas las formas de discriminación, sentó las bases de los derechos humanos a nivel internacional.

“Tras los horrores de dos guerras mundiales, el holocausto y el colapso económico global estos principios fueron plasmados en la Declaración Universal que conmemoramos hoy”, apuntó Türk.

Los derechos humanos configuran nuestra vida cotidiana, desde la seguridad y la dignidad hasta la libertad y la igualdad.



Al señalar que los agravios a unos cuantos perjudica a todas las personas, Volker Türk alertó que “algunos de los países más pobres del mundo se están hundiendo en el mar debido a las altísimas emisiones de carbono de las economías desarrolladas”, y que las baterías de los teléfonos celulares podrían “depender del trabajo de un niño en una mina de cobalto”.

El defensor alentó a los ciudadanos del mundo a realizar acciones encaminadas a “proteger los derechos humanos de todas las personas, movilizándonos e inspirándonos mutuamente desde los tribunales hasta las calles pasando por las urnas”.

Puntualizó que los derechos humanos “ofrecen soluciones, son nuestra brújula en tiempos turbulentos, nos guían y no dan estabilidad en medio de la incertidumbre”.

Volker Türk insistió en actuar en favor de los derechos humanos y exigir a los gobernantes hacer lo mismo en consecuencia, para defender “lo que es esencial para todos nosotros”.

“Cada uno de ustedes tiene el poder de impulsar el cambio en sus escuelas, lugares de trabajo y en sus redes sociales, si denuncian la injusticia y defiendan un discurso libre, abierto y civil, y exigen a sus líderes que respeten todos los derechos humanos de todas las personas”, concluyó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.