"Votos contra balas": María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

OSLO (apro).-Votos contra balas”, dijo María Corina Sosa Machado, hija mayor de María Corina Machado en su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en representación de su madre, quien pese a lograr escapar de la vigilancia de Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela, no pudo llegar a Oslo a tiempo para recibir el galardón en propia mano.

María Corina Sosa, de 34 años, con gran temple, claridad y de memoria, pronunció el discurso que la líder opositora venezolana preparó para la ceremonia. Para muchos venezolanos presentes, activistas y seguidores, esta fue “la gran victoria” de Machado, “que sus palabras resonaron tan fuerte que llegaron hasta los venezolanos que viven sojuzgados por el régimen”, dijo a Proceso uno de los asistentes que prefirió no dar su nombre.

La joven, habló sobre las batallas ganadas por MCM en favor de la libertad y de la paz en Venezuela. Recordó anécdotas que vivieron durante la preparación de las elecciones, su llegada hasta los lugares más remotos del país, así como la persecución del régimen contra su familia, opositores, sociedad civil, periodistas y todo aquel percibido como disidente.

En su discurso, Sosa se refirió a la represión del régimen, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de derechos humanos perpetradas por Caracas, pese a ello en ningún momento se refirió a Nicolás Maduro por su nombre.

Asimismo, Sosa habló de todo el proceso para el conteo de votos ayudados por la tecnología y un sistema en el que los mismos venezolanos fueron garantes de las papeletas. Más de 600 mil venezolanos participaron en el proceso en el que Edmundo González ganó la presidencia con una mayoría abrumadora de más del 70%.

“La tecnología se convirtió en una herramienta para la paz”, afirmó Sosa.

“La democracia es paz y la paz es un acto de amor”, exclamó en otro momento cumbre de su intervención, entre aplausos de la concurrencia, entre ellos el presidente legítimo Edmundo González y su familia.

“Venezuela va a respirar de nuevo”, prometió Machado en su discurso de recepción del preciado galardón ante una ovación de pie a la que asistieron su exmarido Ricardo Sosa Branger; la abuela, los padres y hermanas de Machado; representantes de gobiernos, embajadores y diplomáticos.

Hasta ahora no está claro quién asistió en nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Nobel enfrenta a Maduro

Al abrir la ceremonia, el presidente del Comité del Nobel Noruego, Nobel Jørgen Watne Frydnes, habló sobre la trayectoria de MCM. Rindió homenaje a miles de presos políticos, a personas privadas de la libertad sin el debido proceso, a víctimas de tortura y de ejecuciones extrajudiciales a manos del régimen chavista.

Mencionó los informes de expertos de la ONU que documentan graves violaciones de derechos humanos cometidos con la anuencia de Maduro, en los que se concluye que hay suficiente evidencia para afirmar que “se perpetraron crímenes de lesa humanidad orquestados por las más altas autoridades del país”.

A raíz de los informes realizados por expertos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH , el caso se llevó a la Corte Penal Internacional la cual lanzó una orden de aprehensión contra Maduro y varios de sus aliados por crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, el presidente del Nobel lanzó:

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Deben sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque eso es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”.

El Centro del Nobel estaba completamente lleno, no había un sitio para que se escapara el aire, en tanto que cientos de venezolanos que estaban fuera del recinto ondeaban banderas, aplaudían y gritaban vivas para su líder frente a un escenario en el que se presentaron diversas orquestas que interpretaron música típica venezolana.

Al terminar la ceremonia del Nobel, Sosa fue al estrado, los venezolanos la recibieron emocionados con gran aplauso y empezaron a corear: “Gracias, gracias, gracias…”