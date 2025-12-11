EU vincula la incautación del buque petrolero con su operación contra el régimen de Maduro 

WASHINGTON (apro).- Las fuerzas estadunidenses lideradas por la Guardia Costera, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, incautaron el buque petrolero Skipper en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Esta operación, descrita por el presidente Donald Trump como "la incautación de un tanque más grande que nunca", transportaba aproximadamente 2 millones de barriles de crudo pesado venezolano, de los cuales la mitad pertenecía a una importadora estatal cubana.

Venezuela, por su parte, denunció la incautación como un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional" destinado a despojar al país de su riqueza petrolera. El gobierno de Nicolás Maduro apelará ante instancias internacionales y ha desplegado 200 mil militares en la costa como medida defensiva.

Esta incautación se enmarca en la operación "Lanza del Sur", que incluye un despliegue naval masivo en el Caribe (15 mil tropas, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 20 ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con 87 muertes reportadas). EU ha sancionado seis buques adicionales vinculados a Venezuela.