Exlíder interino de Corea del Sur es acusado por imposición de ley marcial

El presidente surcoreano en funciones Choi Sang-mok en la sede del gobierno en Seúl el 27 de diciembre del 2024. Foto: AP

SEÚL (AP) — El exlíder interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, fue acusado el jueves de cargos relacionados con la breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, convirtiéndose en la última figura de alto perfil involucrada en problemas legales por el caso.

Choi es uno de los tres principales funcionarios de la administración de Yoon que sirvieron como presidentes interinos durante momentos de crisis política causada por la declaración de ley marcial.

Yoon está ahora en la cárcel mientras enfrenta un juicio penal por cargos de rebelión. Docenas de altos funcionarios y comandantes militares de la administración de Yoon también han sido arrestados, acusados o investigados por sus roles en la ley marcial y otras acusaciones.

El jueves, un equipo de investigación liderado por el fiscal independiente Cho Eun-suk acusó a Choi de incumplimiento del deber por no restaurar completamente los tres asientos vacantes en el Tribunal Constitucional de nueve miembros, que estaba deliberando si destituir a Yoon.

Restaurar el tribunal a su plena capacidad se veía como un movimiento que podría aumentar las perspectivas de destitución de Yoon, ya que un fallo del tribunal para destituirlo necesitaba el apoyo de al menos seis jueces. Choi, quien fue viceprimer ministro y ministro de finanzas de Yoon, nombró a dos nuevos jueces pero dejó un noveno asiento vacante, citando la falta de acuerdo bipartidista cuando se convirtió en presidente interino.

En abril, los ocho jueces del tribunal decidieron unánimemente expulsar a Yoon del cargo.

El equipo de Cho también acusó a otro exlíder interino, Han Duck-soo, del mismo cargo de incumplimiento del deber, según informó la asistente del fiscal especial Park Ji-young en una rueda de prensa. Han, quien sirvió como primer ministro de Yoon, el puesto número dos, ya había sido acusado en agosto de los cargos más graves de ayudar a la imposición de la ley marcial de Yoon.

El equipo de Cho acusó a Han de intentar impulsar el decreto de ley marcial de Yoon a través de una reunión del Consejo de Gabinete para darle legitimidad procesal. Han ha sostenido que le dijo a Yoon que se oponía a su plan de ley marcial.

Park dijo que otras cinco personas, incluido el ministro de justicia de Yoon, también fueron acusadas el jueves de varios cargos relacionados con la crisis de la ley marcial. Dijo que Choi enfrenta cargos de perjurio también por sus comentarios hechos en el juicio de Han.

Las investigaciones sobre la imposición de la ley marcial por parte de Yoon fueron una de las tres investigaciones de fiscales independientes dirigidas a Yoon, su esposa y asociados. Estas investigaciones fueron aprobadas por el nuevo presidente Lee Jae Myung, quien ganó una elección anticipada en junio provocada por la destitución de Yoon.

En agosto, la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, fue arrestada y acusada de violar las leyes de mercado financiero y financiamiento político y recibir sobornos. La líder de 82 años de la Iglesia de la Unificación, Hak Ja Han, fue arrestada y acusada posteriormente por alegaciones de que instruyó a funcionarios de la iglesia para sobornar a un legislador cercano a Yoon.

El escándalo involucrando a la Iglesia de la Unificación ha sacudido a Corea del Sur, con medios locales especulando que algunos políticos prominentes, incluidos algunos de la administración de Lee, también podrían haber recibido dinero de la iglesia.

El jueves, el ministro de Océanos, Chun Jae-soo, negó cualquier acusación de soborno pero ofreció renunciar, sugiriendo que no quería ser una carga para la administración de Lee. Lee aceptó la oferta de renuncia de Chun más tarde el jueves.

A principios de esta semana, Lee pidió una investigación exhaustiva sobre las acusaciones que involucran a políticos y un grupo religioso, sin mencionar a la Unificación por su nombre.