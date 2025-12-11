ICE detiene erróneamente a un ciudadano estadounidense por “parecer somalí” durante operativo

Un joven fue arrestado en un operativo federal pese a ser ciudadano estadounidense.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un ciudadano estadounidense fue detenido de manera errónea por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el barrio de Cedar-Riverside, en Minneapolis, informaron autoridades locales el 10 de diciembre de 2025. El arresto ocurrió mientras el joven, identificado como Mubashir, de 20 años, hacía una pausa de su trabajo.

De acuerdo con declaraciones del propio afectado difundidas por medios locales y retomadas por NBC News, varios agentes, algunos con el rostro cubierto, se acercaron a él sin identificarse como personal federal. El joven relató que intentó explicar en repetidas ocasiones que es ciudadano estadounidense y que podía mostrar su pasaporte, pero los agentes lo sometieron físicamente, lo subieron a un vehículo oficial y lo trasladaron a instalaciones de ICE.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Según CBS News, Mubashir permaneció bajo custodia durante varias horas hasta que finalmente se verificó su estatus ciudadano mediante su pasaporte, lo que llevó a su liberación el mismo día. Autoridades locales confirmaron que la Policía de Minneapolis no participó en la operación federal.

Autoridades locales exigen explicaciones a ICE tras la detención

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró que el arresto se produjo únicamente por la apariencia del joven, aludiendo a que los agentes asumieron que era originario de Somalia, una comunidad con fuerte presencia en la zona. Señaló que el hecho vulnera derechos constitucionales y pidió una revisión inmediata de los procedimientos de ICE.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, reiteró que los agentes locales no tuvieron intervención en la detención. Además, Frey anunció que ordenó limitar la cooperación municipal con operativos de inmigración luego de conocer los detalles del caso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar una investigación interna y exigir claridad sobre las prácticas aplicadas por ICE en la región. La información fue confirmada por funcionarios estatales citados por CBS News.

Contexto de operativos federales en comunidades somalíes

Reportes difundidos por NBC News indican que residentes de Minneapolis, especialmente de la comunidad somalí, han expresado preocupación por un incremento reciente de operaciones migratorias. Algunos miembros de la comunidad han señalado que agentes federales han visitado hogares, comercios y otros espacios sin identificarse plenamente y sin explicar la base legal de sus acciones.

Organizaciones civiles en Minnesota han advertido que estas prácticas generan incertidumbre, especialmente cuando se registran incidentes como la detención equivocada de Mubashir, ocurrida en un vecindario donde viven numerosos inmigrantes y refugiados.

ICE no ha emitido una postura pública sobre el arresto

Hasta la redacción de esta noticia, ICE no había difundido una declaración oficial sobre el caso. Tampoco el Departamento de Seguridad Nacional había respondido a consultas de los medios sobre los procedimientos aplicados durante el operativo en Minneapolis.