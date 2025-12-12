Estados Unidos sanciona a familiares y empresas relacionadas con Maduro

Estados Unidos estrecha el cerco contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que presiona con el mayor despliegue naval cerca a aguas venezolanas.

En un comunicado, emitido el jueves, el Departamento del Tesoro informó que impone sanciones contra tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a un empresario afiliado al líder del chavismo y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano.

¿La razón? La agencia federal que gestiona las finanzas del país señaló que se enfoca en elementos que han incurrido en prácticas de transporte marítimo “engañosas e inseguras”, que continúan proporcionando recursos financieros que “impulsan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro”.

“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en la nota oficial.

Asimismo, el Tesoro señaló que estas sanciones “desbaratan el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que facilita su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense”.

El anuncio de las nuevas sanciones llega justo después de que el pasado miércoles 10 de diciembre, Estados Unidos interceptara un petrolero frente a aguas venezolanas, un movimiento inédito el ultramar con el que ataca la principal fuente de ingresos de Caracas. Maduro denunció un “robo flagrante”, mientras Trump sostuvo que posiblemente su país se quedará con el crudo incautado.

Washington escala las fricciones con Caracas y las preocupaciones en la región desde que el pasado agosto iniciara el mayor despliegue naval, seguido a partir de septiembre con una veintena de ataques contra supuestas narcolanchas, en los que ha matado al menos 87 personas. Según Trump, se trata de una lucha contra el narcotráfico, al tiempo que acusa a Maduro de ser el líder de una organización “narcoterrorista”, como designó al llamado Cartel de los Soles, con el que vincula a su Gobierno. Caracas insiste en que las acciones responden a un intento de EE. UU. por derrocarlo.

Con Reuters y medios locales