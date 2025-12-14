Hombre es sentenciado a 15 años de prisión por fraude con criptomonedas con un valor de 40 mil mdd

Agentes de la policía montenegrina escoltan al ciudadano surcoreano Do Kwon, fundador de Terraform Labs, en Podgorica, la capital de Montenegro, el 23 de marzo de 2024.. Foto: AP/Risto Bozovic

NUEVA YORK (AP).- El exmagnate de las criptomonedas, Do Kwon, fue sentenciado el jueves a 15 años de prisión después de que un desplome de 40 mil millones de dólares revelara que su ecosistema de criptomonedas era un fraude. Las víctimas afirmaron que el magnate de la tecnología financiera de 34 años utilizó su confianza para convencerlas de que la inversión, respaldada secretamente por inyecciones de efectivo, era segura.

Kwon, graduado de Stanford y conocido por algunos como "el rey de las criptomonedas", se disculpó tras escuchar a las víctimas —una en el tribunal y otras por teléfono— describir las consecuencias de la estafa: la pérdida de ahorros, el vaciamiento de organizaciones benéficas y la destrucción de vidas. Una de ellas declaró al juez en una carta que contempló el suicidio después de que su padre perdiera el dinero de su jubilación en la estafa.

El juez Paul A. Engelmayer declaró en una audiencia de sentencia de un día en el tribunal federal de Manhattan que la recomendación del gobierno de 12 años de prisión era "irrazonablemente indulgente" y que la solicitud de la defensa de cinco años era "totalmente impensable y totalmente irrazonable". Kwon enfrentaba una pena máxima de 25 años de prisión.

"Su delito causó que personas reales perdieran 40 mil millones de dólares en dinero real, no en papel", le dijo Engelmayer a Kwon, quien se sentó a la mesa de la defensa con un traje amarillo de prisión. El juez lo calificó de "fraude a escala épica y generacional" y afirmó que Kwon ejercía una influencia casi mística sobre los inversores y causó un daño humano incalculable.

Más que las pérdidas combinadas en los casos de FTX y OneCoin

Kwon se declaró culpable en agosto de los cargos de fraude derivados del colapso de Terraform Labs, la empresa con sede en Singapur que cofundó en 2018. La pérdida superó las pérdidas combinadas de los fraudes del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, según la fiscalía. Engelmayer estimó que podría haber un millón de víctimas.

Terraform Labs había promocionado su TerraUSD como una "stablecoin" confiable, un tipo de moneda generalmente vinculada a activos estables para evitar fluctuaciones drásticas en los precios. Sin embargo, la fiscalía afirma que era una ilusión respaldada por inyecciones externas de efectivo que se desmoronó tras desplomarse muy por debajo de su paridad de 1 dólar. El desplome devastó a los inversores en TerraUSD y su moneda hermana flotante, Luna, desencadenando una serie de crisis que arrasaron los mercados de criptomonedas.

Kwon intentó reconstruir Terraform Labs en Singapur antes de huir a los Balcanes con un pasaporte falso, según la fiscalía. Ha estado encarcelado desde su arresto en marzo de 2023 en Montenegro. Se le atribuyeron los 17 meses que pasó en prisión allí antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Kwon aceptó pagar más de 19 millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad. Sus abogados argumentaron que su conducta no se debía a la codicia, sino a la arrogancia y la desesperación. Engelmayer rechazó su solicitud de cumplir la condena en su natal Corea del Sur, donde también enfrenta un proceso judicial y donde viven su esposa y su hija de 4 años.

“He pasado casi cada minuto de los últimos años pensando en lo que podría haber hecho de otra manera y en lo que puedo hacer ahora para enmendar las cosas”, dijo Kwon a Engelmayer. Escuchar a las víctimas, dijo, fue “angustioso y me recordó una vez más las grandes pérdidas que he causado”.

Las víctimas dicen que las pérdidas arruinaron sus vidas y perjudicaron a las organizaciones benéficas.

Una víctima, hablando por teléfono, contó que su esposa se divorció de él, sus hijos tuvieron que faltar a la universidad y él tuvo que regresar a Croacia para vivir con sus padres después de que la crisis de TerraUSD evaporara los ahorros de toda su vida familiar. Otro dijo que tiene que "vivir con la culpa" de convencer a sus suegros y a cientos de organizaciones sin fines de lucro para que invirtieran.

Stanislav Trofimchuk dijo que la inversión de su familia se desplomó de 190 mil dólares a 13 mil dólares: “17 años de nuestra vida perdidos” durante lo que describió como “dos semanas de puro terror”.

Chauncey St. John, hablando ante el tribunal, declaró que algunas organizaciones sin fines de lucro con las que trabajaba perdieron más de dos millones de dólares y un grupo religioso perdió unos 900 mil dólares. Él y su esposa están agobiados por las deudas y sus suegros se han visto obligados a trabajar mucho más allá de su jubilación prevista, afirmó.

Sin embargo, dijo San Juan, perdona a Kwon y “ruego a Dios que tenga misericordia de su alma”.

Un fiscal leyó extractos de más de 300 cartas presentadas por las víctimas, incluyendo una persona identificada solo por sus iniciales que perdió casi 11 mil 400 dólares mientras hacía malabarismos con sus facturas y trataba de terminar sus estudios universitarios. Kwon había presentado Terra como un lugar seguro para guardar ahorros, dijo la persona.

“Para algunos, eso es solo un número en una página, pero para mí fueron años de esfuerzo”, escribió la persona. “Verlo evaporarse, literalmente de la noche a la mañana, fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida”.

“Lo que ocurrió no fue un accidente. No fue un evento de mercado. Fue un engaño”, añadió la persona, implorando al juez que “considere el costo humano de esta tragedia”.

Kwon creó una ilusión de resiliencia mientras encubría un fallo sistémico, declaró la fiscal federal adjunta Sarah Mortazavi a Engelmayer. «Este fue un fraude ejecutado con arrogancia, manipulación y total desprecio por las personas».