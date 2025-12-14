Nueve migrantes africanos murieron en temperaturas gélidas en la frontera entre Marruecos y Argelia

Banderas argelinas y marroquíes ondeando a lo largo de la frontera cerrada con Marruecos, en la ciudad de Marsa Ben M'Hidi, Argelia, el 11 de agosto de 2023. . Foto: AP

CASABLANCA, Marruecos (AP).- La exposición a temperaturas gélidas cerca de la frontera de Marruecos con Argelia mató a nueve migrantes africanos, una tragedia que grupos de derechos humanos en el país del norte de África calificaron de profundamente preocupante y una violación del derecho a la libertad de movimiento.

Los cuerpos de siete hombres y dos mujeres fueron encontrados en Ras Asfour, una remota zona montañosa marroquí conocida por sus bajas temperaturas en invierno, dijo el sábado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en un comunicado.

“Murieron por el frío extremo que sus cuerpos exhaustos no podían soportar”, indicó.

Uno de los migrantes era de Guinea, según el grupo. El resto provenía de diversos países del África subsahariana, aunque se desconocen sus identidades. El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió de inmediato a las preguntas sobre las personas fallecidas.

Cada año, miles de migrantes que buscan mejores condiciones de vida intentan cruzar ilegalmente del norte de África a Europa, incluyendo el cruce de Marruecos a España. Algunos llegan a Ceuta y Melilla, dos pequeños enclaves españoles en el norte de África, escalando vallas fronterizas o nadando. Otros intentan llegar a las Islas Canarias, España, tomando una ruta más larga a través del océano Atlántico.

Las fuerzas de seguridad de la nación norteafricana informan periódicamente que bloquean tales intentos.

En toda Europa y África, el norte de África es conocido como un punto de tránsito para migrantes en ruta hacia la frontera sur de Europa.

Los acuerdos de seguridad con la Unión Europea han fortalecido la capacidad de las autoridades para disuadir la migración en el norte de África. Muchos de los que inicialmente pretendían migrar a Europa pasan meses o años trabajando en la informalidad, como en la construcción, la agricultura o el servicio doméstico. Otros dependen de la ayuda humanitaria mientras esperan la oportunidad de cruzar el mar Mediterráneo o el océano Atlántico.

El comunicado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos indicó que seis de los cuerpos fueron enterrados la semana pasada y dos se conservaron a petición de sus familiares. "Nos aseguraremos de que se dé seguimiento a este caso", añadió.