Australia endurecerá las leyes de armas tras la masacre en fiesta judía en playa de Sídney. Foto: AP

SÍDNEY (AP).- Este día, los líderes australianos prometieron reformar de inmediato las ya estrictas leyes de control de armas tras un tiroteo masivo en una celebración de Hanukkah en la playa Bondi de Sídney. Al menos 16 personas murieron en el ataque, lo que ha alimentado las críticas de que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el aumento de los delitos antisemitas.

Entre las nuevas medidas propuestas se incluiría un límite al número de armas que se pueden poseer y una revisión de las licencias vigentes. Estas y otras medidas representarían una importante actualización del histórico acuerdo nacional sobre armas de fuego, que prácticamente prohibió los rifles de tiro rápido después de que un hombre armado matara a 35 personas en Tasmania en 1996, impulsando al país a actuar.

“El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias. Entre ellas, se incluye la necesidad de leyes de armas más estrictas”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.

La violencia estalló al final de un día de verano, cuando miles de personas acudieron a Bondi Beach, un icono de la vida cultural australiana. Cientos de ellos se reunieron para el evento "Janucá junto al Mar", que celebraba el inicio de la festividad judía con comida, pintura facial y un zoológico interactivo. Albanese calificó la masacre como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación.

La policía disparó contra los dos presuntos pistoleros, padre e hijo. El padre, de 50 años, falleció en el lugar. Su hijo, de 24 años, permaneció en coma hospitalizado el lunes, según Albanese. La policía no revelará sus nombres.

Al menos otras 38 personas están siendo tratadas en hospitales.

Entre ellos se encuentra un hombre que fue captado en video aparentemente abordando y desarmando a un aparente agresor, antes de apuntarle con el arma y luego dejar el arma en el suelo.

El ministro del Interior, Tony Burke, identificó al hombre como Ahmed al Ahmed. El hombre, de 42 años, dueño de una frutería y padre de dos hijos, recibió un disparo en el hombro.

Al Ahmed, un ciudadano australiano que emigró de Siria en 2006, fue sometido a una cirugía el lunes, dijo su familia.

Los padres de Al Ahmed, que se mudaron a Australia en los últimos meses, dijeron que su hijo tenía antecedentes en las fuerzas de seguridad sirias.

“Mi hijo siempre ha sido valiente. Ayuda a la gente. Es así”, declaró su madre, Malakeh Hasan al Ahmed, a la Australian Broadcasting Corp. a través de un intérprete.

Las autoridades habían investigado a uno de los presuntos pistoleros

Albanese confirmó que la principal agencia de espionaje interno de Australia, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, había investigado al joven sospechoso del tiroteo durante seis meses en 2019.

La ABC informó que la agencia había investigado los vínculos del hijo con una célula del Estado Islámico con sede en Sídney. Albanese no describió a los asociados, pero afirmó que la agencia estaba interesada en ellos, no en el hijo.

“Lo examinaron por su relación con otras personas y se determinó que no había indicios de ninguna amenaza en curso o de que participara en actos de violencia”, afirmó Albanese.

Australia tiene leyes de armas destinadas a prevenir ataques masivos

El horror en la playa más popular de Australia fue el tiroteo más mortífero en casi tres décadas desde la masacre de Port Arthur en 1996. La retirada de los rifles de fuego rápido ha reducido notablemente el número de muertos por este tipo de actos de violencia desde entonces.

Las propuestas de Albanese para limitar la cantidad de armas que alguien puede poseer y revisar las licencias se anunciaron después de que las autoridades revelaran que el presunto pistolero de mayor edad había tenido una licencia de armas durante una década y había acumulado sus seis armas legalmente.

El lunes, los líderes de los gobiernos federal y estatal también propusieron restringir la posesión de armas a los ciudadanos australianos, una medida que habría excluido al sospechoso, quien llegó a Australia en 1998 con una visa de estudiante y obtuvo la residencia permanente tras casarse con una mujer local. Las autoridades no confirmaron de qué país provenía.

Su hijo, que no tiene licencia de armas, es ciudadano nacido en Australia.

Los líderes gubernamentales también propusieron el "uso adicional de inteligencia criminal" para decidir quién era elegible para una licencia de armas. Esto podría significar que los socios sospechosos del hijo podrían descalificar al padre para poseer un arma.

Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, dijo que las leyes de armas de su estado cambiarían, pero aún no pudo detallar cómo.

“Si no eres agricultor, no estás involucrado en la agricultura, ¿por qué necesitas estas armas masivas que ponen al público en peligro y hacen la vida peligrosa y difícil para la Policía de Nueva Gales del Sur?”, preguntó Minns.

Decenas de personas están siendo atendidas en hospitales

Entre los hospitalizados se encuentran dos policías. Entre los fallecidos se encuentran una niña de 10 años, un rabino y un superviviente del Holocausto.

Aunque las autoridades no han identificado formalmente a ninguno de los muertos o heridos, las identidades de los fallecidos, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 87 años, comenzaron a surgir en los informes de prensa el lunes.

Entre ellos se encontraba el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y organizador del evento familiar de Hanukkah que fue el objetivo, según Chabad, un movimiento judío ortodoxo que realiza actividades de extensión a nivel mundial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no ofreció más detalles. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que un ciudadano francés, identificado como Dan Elkayam, se encontraba entre los fallecidos.

Larisa Kleytman declaró a la prensa a las afueras del Hospital St. Vincent de Sídney que su esposo, Alexander Kleytman, se encontraba entre los fallecidos. Ambos eran sobrevivientes del Holocausto, según el periódico The Australian.

Líderes judíos critican la respuesta del gobierno al antisemitismo

Durante el último año, Australia se ha visto sacudida por ataques antisemitas en Sídney y Melbourne. Sinagogas y coches fueron incendiados, negocios y viviendas fueron objeto de grafitis y judíos fueron atacados en esas ciudades, donde reside la gran mayoría de la población judía del país. De los 28 millones de habitantes de Australia, unos 117 mil son judíos, según cifras oficiales.

La masacre suscitó dudas sobre si Albanese y su gobierno habían hecho lo suficiente para frenar el creciente antisemitismo. Los líderes judíos y los supervivientes de la masacre expresaron temor y furia al preguntarse por qué no se había detectado a los hombres antes de que abrieran fuego.

"Ha habido mucha inacción", dijo Lawrence Stand, un hombre de Sydney que corrió a una celebración de bar mitzvah en Bondi cuando estalló la violencia para encontrar a su hija de 12 años.

“Creo que el gobierno federal ha cometido varios errores en materia de antisemitismo”, declaró Alex Ryvchin, portavoz del Consejo Australiano del Judaísmo Ejecutivo, a los periodistas reunidos el lunes cerca del lugar del tiroteo. “Creo que cuando ocurre un ataque como el que presenciamos ayer, el deber primordial y fundamental del gobierno es proteger a sus ciudadanos, por lo que ha habido un fracaso rotundo”.

El gobierno australiano ha promulgado varias medidas —incluido el nombramiento de un enviado especial para combatir el antisemitismo, el endurecimiento de las leyes y la inversión en una mayor seguridad para las escuelas y sinagogas judías— para contrarrestar el aumento del antisemitismo desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, e Israel respondió con una ofensiva en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que advirtió a los líderes australianos hace meses sobre los peligros de no tomar medidas contra el antisemitismo. Afirmó que la decisión de Australia, al igual que la de muchos otros países, de reconocer un Estado palestino "echa leña al fuego del antisemitismo".

En agosto, Albanese culpó a Irán de dos de los ataques anteriores y cortó relaciones diplomáticas con Teherán. Las autoridades no han sugerido que Irán estuviera vinculado a la masacre del domingo.