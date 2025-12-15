Brasileños protestan contra proyecto de ley que reduciría pena de prisión a Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (AP).- Decenas de miles de brasileños se manifestaron el domingo contra un proyecto de ley que avanzó en el Congreso esta semana y que reduciría el tiempo que el expresidente Jair Bolsonaro pasa tras las rejas tras su sentencia de más de 27 años por intento de golpe de Estado.

Las protestas tuvieron lugar en la capital, Brasilia, y en otras ciudades importantes del país, incluidas Sao Paulo, Florianópolis, Salvador y Recife.

En el paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro, multitudes de votantes de izquierda corearon "¡No a la amnistía!" y "¡Fuera Hugo Motta!", en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley el miércoles. Ahora se encuentra en el Senado.

“Es un intento de proteger a quienes intentaron un golpe de Estado”, dijo Antonio Edson Lima de Oliveira, geólogo de 56 años que estuvo presente en la protesta en Río. “Brasil ya ha tenido varias dictaduras y fueron terribles para el país. No queremos que vuelva a ocurrir”.

Músicos famosos, como Caetano Veloso y Gilberto Gil, actuaron en Río, bajo un sol abrasador y un ambiente festivo e indignado. Muchos portaban carteles que decían "El Congreso es enemigo del pueblo".

“Es muy importante que estén aquí, animando a la gente a salir a la calle. Pero creo que no debemos venir solo a cantar, tenemos que venir a luchar de verdad”, dijo Lavinia Scalia, una joven de 18 años organizadora de movimientos estudiantiles.

Disturbios del 8 de enero

Paulinho da Força, el patrocinador del proyecto de ley que se aprobó el miércoles, ha dicho que tiene como objetivo la reconciliación y que, si se adopta, el tiempo del expresidente derechista tras las rejas podría reducirse a dos años y cuatro meses. Pero tendría que ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente izquierdista ha dicho previamente que lo vetaría

La legislación acortaría las penas de prisión para todos los condenados, incluido Bolsonaro, en relación con el motín del 8 de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron edificios gubernamentales en Brasilia.

Los jueces dijeron que el exlíder lideraba una organización criminal detrás de la insurrección, que según ellos tenía como objetivo derrocar a Lula, quien había asumido el cargo una semana antes después de derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

La propuesta reduciría el tiempo de prisión de Bolsonaro al requerir que las sentencias por dos de sus condenas se cumplan simultáneamente en lugar de consecutivamente, a saber, los delitos de intento de golpe de Estado y derrocamiento violento del estado de derecho.

Sanciones de EU eliminadas

El proyecto de ley también cambiaría las condiciones para la libertad condicional total y parcial, permitiendo la liberación del confinamiento total a la libertad condicional diurna después de cumplir una sexta parte de la sentencia, en comparación con la cuarta parte actual

Bolsonaro y sus aliados habían abogado por una amnistía para el exlíder, pero la legislación aprobada el miércoles se centra en la reducción de sentencias en lugar de la anulación de condenas.

Incluso esta versión diluida probablemente será modificada en el Senado después de las protestas, dijo Luciana Santana, profesora de política en la Universidad Federal de Alagoas.

“La composición del Senado, las movilizaciones y el hecho de que la votación en la Cámara Baja se produjo en la madrugada hacen que el ambiente a favor del proyecto de ley no sea tan favorable como lo fue en la Cámara Baja”, afirmó.

La atención internacional a los problemas legales de Bolsonaro aumentó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera en julio un arancel del 50% a los productos brasileños, citando, entre otras razones, el juicio de Bolsonaro, al que calificó de caza de brujas.

Esto condujo al peor momento en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil en sus 200 años de historia. Desde entonces, las relaciones han mejorado, y en octubre Lula y Trump se reunieron en Malasia.

Estados Unidos ha eliminado los aranceles sobre muchos productos, como el café y la carne de res, y el viernes retiró de su lista de sanciones al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes. Inicialmente, se le había añadido por su papel en la conducción del juicio contra Bolsonaro.