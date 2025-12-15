Delegación de paz colombiana rechaza paro armado del ELN en protesta por "amenazas" de Trump

Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia . Foto: EUROPA PRESS

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional rechazó el lunes el paro armado declarado por los insurgentes en todo el país, que pretende restringir la movilidad de la población, en respuesta a las “amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos.

El ELN, en armas desde 1964, declaró el paro armado desde el 14 hasta el 17 de diciembre y advirtió a la población no mezclarse con militares ni moverse por carreteras o ríos navegables.

“La delegación del gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN rechaza, como siempre lo ha hecho, la decisión del ELN de realizar un paro armado nacional que sólo afecta a las comunidades", indicó la delegación en un comunicado.

El gobierno mantiene suspendidas las negociaciones de paz desde enero en rechazo a una incursión violenta del ELN en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, durante enfrentamientos con un bando enemigo.

El ELN anunció el paro armado en un comunicado argumentando que protesta por las "amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de (Donald) Trump que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”.

El gobierno estadounidense mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe frente a Venezuela que sustenta como una forma de atacar a narcotraficantes. Desde septiembre ha atacado embarcaciones señaladas de presuntamente llevar narcóticos y han muerto más de 80 personas en las operaciones.

Trump ha cuestionado la eficacia de la política antinarcóticos de Colombia y ha sancionado al presidente Gustavo Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas. Trump ha sugerido que países que producen cocaína como Colombia están expuestos a ataques. La semana pasada, advirtió a Petro que su país "será el siguiente”, sin dar más detalles.

“La protesta contra las medidas del gobierno norteamericano que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, afirmó la delegación gubernamental.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, también ha reclamado al ELN que con el paro armado no está amenazando a Trump sino a los pobladores.

La víspera Petro pidió desde la red social X a la población celebrar las festividades de Navidad sin miedo y ordenó a las fuerzas militares “atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”.

El general Juan Carlos Correa, subjefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, dijo el lunes a la prensa que aumentaron su despliegue a nivel nacional ante la amenaza del ELN, especialmente en las áreas donde tienen mayor injerencia como Chocó, en el Pacífico, Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela.

“Sin embargo, ellos tienen capacidad de moverse en todo el territorio, como lo que pasó en Santander, porque un acto terrorista lo hace un sujeto solamente con una moto ya preparada con explosivos”, dijo Correa en referencia a un explosivo detonado en un peaje en la madrugada del lunes, que hirió a una funcionaria del peaje.

El ELN tiene presencia en más de 200 municipios —de los 1.103 que tiene el país—, según la estatal Defensoría del Pueblo.