Exlíder rebelde del Congo es sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Foto: AP

DAKAR, Senegal (AP).- El exlíder rebelde congoleño Roger Lumbala fue sentenciado el lunes en Francia a 30 años de prisión por atrocidades cometidas hace dos décadas durante la Segunda Guerra del Congo, en un veredicto que grupos de derechos humanos elogiaron por superar la impunidad de larga data en el Congo.

Lumbala fue declarado culpable en un tribunal penal de París por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Un abogado de Lumbala, quien tiene diez días para presentar un recurso, calificó la sentencia de excesiva.

Este hombre de 67 años lideró la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional, un grupo rebelde respaldado por la vecina Uganda y acusado de atrocidades contra civiles, en particular contra las minorías étnicas Nande y Bambuti en el este del Congo en 2002 y 2003.

El grupo cometió torturas generalizadas, ejecuciones, violaciones, trabajos forzados y esclavitud sexual, según informes de la ONU.

Las víctimas se sinceran sobre los abusos

David Karamay Kasereka, de 41 años, una de las víctimas que testificó en el juicio, dijo que su padre y varios de sus vecinos, todos del grupo étnico Nande, fueron torturados y asesinados por los hombres de Lumbala.

La Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional atacó específicamente al pueblo nande, del que sospechaba que apoyaba a una milicia rival.

Kasereka describió cómo a uno de sus vecinos le cortaron la oreja y lo obligaron a comérsela. Cuando se negó, le cortaron el antebrazo derecho antes de dispararle.

"En aquel entonces era solo un adolescente", dijo Kasereka. "Las consecuencias me siguen afectando hasta el día de hoy", añadió, describiendo sus frecuentes crisis nerviosas.

Pisco Sirikivuya Paluku, de 50 años, otra víctima que testificó, dijo que los rebeldes irrumpieron en la casa de su tío, donde se alojaba, y saquearon todas sus pertenencias y dinero. Luego lo obligaron, a punta de pistola y bajo golpes, a realizar trabajos forzados durante tres semanas, incluyendo construir chozas, sacrificar el ganado ajeno y transportar los bienes robados a la base rebelde.

“Estas atrocidades ocurrieron hace más de 20 años y ya había perdido la esperanza, así que estoy feliz de que finalmente se haya hecho justicia”, dijo Paluku a la AP después del veredicto.

Lumbala alegó que el tribunal francés carecía de legitimidad para juzgarlo y estuvo ausente durante la mayor parte del proceso. Solo estuvo presente el primer día del juicio y para el veredicto, por lo que se perdió los testimonios de las víctimas.

Un juicio histórico

El juicio fue posible gracias a una ley francesa que reconoce la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El caso de Lumbala marca la primera vez que un líder político o militar congoleño ha sido condenado por atrocidades masivas ante un tribunal nacional bajo el principio de jurisdicción universal

Los líderes de los grupos armados que cometieron atrocidades generalizadas durante la Segunda Guerra del Congo han enfrentado poca rendición de cuentas; algunos incluso han llegado a ocupar altos cargos dentro del ejército o en el gobierno, un patrón que ha alimentado la violencia recurrente y socavado la confianza en el Estado, según los analistas.

Tras la guerra, Lumbala fue ministro de Comercio Exterior del gobierno de transición del Congo de 2003 a 2005 y, posteriormente, miembro del Parlamento. El gobierno congoleño emitió una orden de arresto en 2011 por su presunto apoyo al grupo rebelde M23, lo que lo obligó a huir a Francia, donde había residido antes de la guerra.

“Hoy el tribunal dejó algo inequívocamente claro: los artífices de la violencia masiva rendirán cuentas. Ni el tiempo ni el poder político los protegerán”, declaró Daniele Perissi, director del programa para la República Democrática del Congo en TRIAL International, uno de los grupos que representan a las partes civiles, en un comunicado de prensa.

Durante el juicio también testificaron varias víctimas de violencia sexual.

“Sus voces fueron fundamentales para lograr la rendición de cuentas por los delitos de violencia sexual, que siguen siendo en gran medida poco procesados ??en situaciones de conflicto”, dijo Yasmine Chubin, directora jurídica de la Fundación Clooney para la Justicia, otro grupo que representa a las víctimas.

Phillipe Zeller, uno de los abogados de Lumbala, calificó el veredicto de excesivamente duro y cuestionó la legitimidad del tribunal francés.

El Congo se ha visto asolado por un conflicto mortal en su este, rico en minerales, desde la década de 1990, con más de 100 grupos armados activos. El conflicto se intensificó aún más la semana pasada cuando el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, tomó el control de una ciudad clave en el este del Congo.

La última ofensiva de los rebeldes se produjo a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado la semana pasada por los presidentes congoleño y ruandés en Washington.