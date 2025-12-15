María Corina Machado se fracturó una vértebra en su huida de Venezuela para intentar recoger el Nobel

MADRID (EUROPA PRESS).- La opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sufrió varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, durante su huida de Venezuela el pasado lunes en una pequeña embarcación pesquera como parte de su larga travesía en alta mar para intentar asistir a la ceremonia de entrega del galardón en la capital noruega, Oslo.

El diario 'Aftenposten' detalló que, según sus fuentes, las condiciones climáticas eran muy adversas y que, tras su llegada a Noruega el jueves por la noche, acudió al Hospital Universitario Ulleval de Oslo para realizarse una revisión, tras lo que el equipo médico le detectó una fractura en una vértebra.

Las lesiones han sido confirmadas por la exjefa de campaña de Comando Con Venezuela, Magalli Meda. El viaje en alta mar, que duró aproximadamente cinco horas, le impidió llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del galardón y, en su lugar, recogió el premio su hija, Ana Corina Sosa.

Machado habría huido de Caracas disfrazada y con una peluca hasta llegar a la costa, donde habría cogido un barco hacia la pequeña nación insular de Curazao. Fue en ese tramo del viaje donde la opositora se habría lesionado. Posteriormente, habría tomado un avión hacia Oslo que hizo escala en Estados Unidos.