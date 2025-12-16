Jefe de DDHH de la ONU acusa deterioro de la situación en Venezuela con el régimen de Maduro

El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk . Foto: ap

GINEBRA (apro).- El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk acusó deterioro de la situación en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y deplora que sigue observando “restricciones generalizadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; así como una aguda presión social y económica”.

Así lo denunció en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en esta ciudad. Según Türk “en septiembre y noviembre, el Gobierno adoptó legislación que le otorga poderes de emergencia ampliados, invocando amenazas externas. El contenido de estas nuevas leyes sigue sin publicarse, lo que las sustrae al escrutinio público e impide cualquier evaluación de su compatibilidad con el derecho internacional”.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, asfixiando las libertades de la población”, afirmó.

“La vida pública se encuentra cada vez más militarizada, lo que incrementa el riesgo de violencia en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de criminalidad. Mi Oficina ha recibido denuncias de reclutamiento forzado en la Milicia Bolivariana, incluidos adolescentes y personas mayores”, subrayó.

“Igualmente alarmantes son los testimonios que señalan que las autoridades estarían alentando a la población a denunciar a familiares, vecinos y colegas mediante una aplicación móvil patrocinada por el Estado. Este tipo de políticas alimenta el miedo, la desconfianza y la autocensura”, dijo.

Asimismo, el Alto Comisionado consideró que “la ley de supervisión de ONG aprobada el año pasado sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de manera segura y libre.”

Asimismo “periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando amenazas, hostigamiento y el riesgo de detención arbitraria, simplemente por realizar su labor”.

“Muchos se ven forzados a abandonar el país a causa de la intimidación y la persecución. Cuando los defensores de derechos humanos y los periodistas se marchan, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos”, observó.

“Varios periodistas permanecen detenidos arbitrariamente, y cientos de personas están encarceladas por motivos políticos. La reciente detención del secretario general del principal sindicato envió una señal inquietante a los trabajadores de todo el país”, dijo Türk.

Se teme que en Venezuela hay alrededor de dos mil presos políticos, incluyendo el yerno de Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, reconocido por varios países como Estados Unidos, Unión Europea, Japón, entre otros. México no se ha pronunciado al respecto.

El uso de leyes y retórica antiterroristas amplias y vagas abre la puerta a graves violaciones”, continuó Türk.

“Sigo profundamente preocupado por las condiciones de detención, marcadas por la persistente falta de alimentos y medicamentos y la negación de visitas familiares. Estas condiciones deterioran la salud física y mental de las personas detenidas y, en algunos casos, les cuestan la vida”, reconoció.

“Mi Oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024. Todas deben ser investigadas de manera pronta e independiente, incluida la muerte más reciente del político opositor Alfredo Díaz, cuya salud, según se informa, se deterioró gravemente bajo custodia”, dijo.

“También hemos observado un aumento de traslados de personas detenidas a lugares desconocidos, algunos de los cuales equivalen a desapariciones forzadas. En tres centros de detención —El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro— las personas continúan recluidas en régimen de incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados, en flagrante violación de sus derechos fundamentales”, deploró.

En el plano positivo, Türk tomó nota de la liberación de al menos 51 personas desde mi última actualización —incluidos miembros de la oposición política, personas extranjeras y personas con problemas de salud— y de que al menos 23 nacionales extranjeros han recibido visitas consulares.

“Me duele informar que las autoridades venezolanas han intensificado las represalias contra familiares de quienes se percibe que expresan disidencia, tanto dentro como fuera del país. Desde julio, mi Oficina ha documentado la detención de al menos 17 personas —en su mayoría mujeres, niños y personas mayores— en relación con las actividades de sus familiares. El destino y paradero de otros 12 familiares siguen siendo desconocidos”, valoró.

“Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación cívica —incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda—, así como de sus familiares y de cuatro adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024”, urgió.

“Asimismo, hago un llamado a las autoridades venezolanas para que salvaguarden la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil, y aseguren que todas las violaciones de derechos humanos sean investigadas y reparadas”, agregó.

Por otra parte el Alto Comisionado sostuvo que “las desapariciones forzadas, la detención en régimen de incomunicación y los traslados no autorizados deben cesar. Las condiciones de detención deben ser humanas y ajustarse a las normas internacionales”.

“Me preocupa profundamente que existan intentos de despojar de la nacionalidad venezolana a determinadas figuras de la oposición, y recuerdo a las autoridades que la privación arbitraria de la nacionalidad es ilegal”.

“Los pueblos indígenas, sus derechos y sus territorios continúan siendo objeto de ataques. Varios líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años, entre ellos Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera. Muchas investigaciones siguen sin resolverse”, reprobó.

Türk reiteró “el impacto desproporcionado que las sanciones sectoriales amplias tienen sobre los más vulnerables, así como sus efectos adversos en la labor de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Hago un llamado a que dichas sanciones sean reevaluadas y levantadas”.

Consideró que “mientras las autoridades continúan con la represión, el pueblo venezolano libra su propia batalla diaria: contra la pobreza y el hambre.

La desigualdad y los precios se disparan. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación alcanzará el 270 % en 2025. El salario mínimo mensual es más de 1.000 veces inferior al costo mensual de la canasta básica alimentaria.

Las familias deben elegir entre comprar alimentos o medicamentos. Muchas carecen de acceso a la educación y a la atención sanitaria. Y aun así, este panorama es incompleto, ya que los datos económicos oficiales son escasos.

Las organizaciones que brindan asistencia enfrentan grandes dificultades para operar en medio de regulaciones vagas, pero estrictas”.

Crecen tensiones por presión militar de Trump

“No puedo ignorar las crecientes tensiones y los desafíos que enfrentan los venezolanos en un contexto regional precario. Me preocupa profundamente el impacto en los derechos humanos del aumento de la presión militar de Estados Unidos.

La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, quienes suelen quedar atrapados en el fuego cruzado son las personas comunes. No los criminales. No quienes detentan el poder. Las personas comunes”, afirmó.

“Reitero mi llamado a Estados Unidos para que utilice métodos de aplicación de la ley bien establecidos a fin de enfrentar el grave problema del tráfico ilícito de drogas.

Animo a todos los Estados que acogen o reciben a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos a garantizar su protección internacional, dada la peligrosa situación de derechos humanos en el país”, expresó.

Recordó que en sus visitas a Venezuela, “he hablado con su gente y me solidarizo con ellos. Pienso en quienes esperan desesperadamente noticias de sus seres queridos; en los padres separados de sus hijos; y en todos aquellos cuyas mesas permanecerán vacías durante la próxima temporada festiva.

La sociedad venezolana necesita sanar. Necesita justicia y derechos humanos para superar la polarización y reparar su tejido social y económico”, argumentó.

“Mi Oficina ha estado siempre dispuesta a apoyar este proceso. Sin embargo, lamento informar que ya no cuento con personal internacional en el país.

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para restablecer nuestra presencia —incluida la solicitud de visas y el diálogo con las autoridades—, pero lamentablemente sin éxito”, reveló el Alto Comisionado.

“No creo en puntos de no retorno. Mi Oficina permanece abierta al diálogo constructivo y confío en que las autoridades permitirán prontamente que mis colegas reanuden todas nuestras actividades en el país.

El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, remató Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos ante los estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos.

Puedes escuchar la conferencia completa en la siguiente liga https://webtv.un.org/en/asset/k10/k10gnz7pnq