Las claves del "paro armado" del ELN en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- De los 51 "hostigamientos" ejecutados por el ELN, en el marco del actual "paro armado" en Colombia, 38 corresponden a la instalación de banderas, grafitis, marcación de vehículos y mensajes intimidatorios de la guerrilla, lo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez calificó como "terrorismo mediático" en entrevista con la emisora local "Blu Radio".

"Aunque muchos (hechos) buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales", señaló Sánchez.

Una de esas víctimas confirmadas hasta el momento, en el marco del anuncio del ELN, es Agustín Pabón, quien murió mientras conducía una ambulancia municipal en Puerto Santander (Norte de Santander) en la madrugada del 14 de diciembre. Sin embargo, ocurrió horas antes del inicio oficial de la operación del grupo armado al margen de la ley.

Pabón quedó atrapado durante un ataque del ELN a la subestación de Policía local, según detalló el secretario de seguridad del departamento, el coronel retirado de la Policía George Edinson Quintero, a la emisora "FM".

El Ministerio de Salud confirmó la muerte de Pabón en un comunicado en el que la definió como "una grave violación al Derecho Internacional Humanitario".

Además, este martes 16 de diciembre, dos policías murieron en un ataque del ELN, según informaron las autoridades locales, citadas por la agencia de noticias AFP.

Fueron "atacados con artefactos explosivos improvisados" y murieron poco después por heridas causadas por esquirlas, declaró el general Henry Bello, comandante de policía de Cali.

"El terrorismo nunca será el camino", señaló el concejal de la tercera ciudad más grande del país, Juan Pablo Rojas, en un mensaje difundido en la plataforma X, en el que reprochó lo ocurrido.

"El terrorismo nunca será el camino", señaló el concejal de la tercera ciudad más grande del país, Juan Pablo Rojas, en un mensaje difundido en la plataforma X, en el que reprochó lo ocurrido.

Entretanto, en la vía que conecta al municipio de Barrancabermeja y la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el oriente del país, una operaria resultó herida por la explosión de una motocicleta bomba el lunes 15 de diciembre en un peaje vehicular.

Videos posteriores a la detonación muestran una densa columna gris de humo al rededor del punto del atentado y la caseta reventada, con los hierros retorcidos por el impacto.

Confinamiento, desplazamiento y uso de "armas no convencionales"

“Nos preocupa el uso de armas no convencionales”, expresó a France 24 Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien da cuenta, “por información que llega desde la región”, del uso de “cilindros bomba y drones” por parte de la guerrilla.

En el tercer día de paro, el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta en el municipio de Buenos Aires (departamento del Cauca) informó de "fuertes hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos en lugares como la estación de policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía y viviendas aledañas".

Las acciones armadas, que comenzaron desde las 6:00 (hora local), "han generado confinamiento, desplazamiento, temor generalizado y una amenaza directa contra la vida, la integridad física y emocional de las familias que habitan el territorio", añadió el colectivo en un comunicado.

En la Vía Panamericana, entre las ciudades de Cali y Popayán, en el suroeste del país, hombres armados detuvieron a los vehículos que circulaban por la zona y le prendieron fuego a un camión.

El departamento de Norte de Santander, con gran presencia histórica del ELN, figura entre los más afectados por el paro, con ataques contra sedes policiales y desactivación de explosivos.

El departamento de Norte de Santander, con gran presencia histórica del ELN, figura entre los más afectados por el paro, con ataques contra sedes policiales y desactivación de explosivos.

En esta región, el Ministerio de Defensa informó el lunes 15 de diciembre sobre la detonación controlada de un cilindro de gas, que quedó registrada en video. "No permitiremos que los narcoterroristas del ELN infundan miedo", escribió la cartera en la publicación.

Antioquia, Santander y Cauca son otros de los departamentos que han reportado incidencias durante el asedio de la guerrilla.

¿Qué es un "paro armado" y cuáles son las motivaciones actuales?

Se conoce como "paro armado" a una acción emprendida por un grupo criminal ilegal con el fin de bloquear el tránsito terrestre y fluvial y paralizar las actividades cotidianas en zonas donde opera, en este caso el ELN.

En los municipios afectados por la medida se cierran los comercios, las escuelas y se confina la población en las casas bajo amenaza, en una muestra desafiante de gobernabilidad por parte de los grupos insurgentes ante el aparato estatal.

La Defensoría del Pueblo, que intensificó su presencia en las zonas amenazadas por el ELN, afirmó en un comunicado del 13 de diciembre que el paro "infringe las reglas del Derecho Internacional Humanitario, en particular con la protección general de la población civil".

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

El actual "paro armado" fue decretado por el ELN mediante distintos comunicados difundidos por sus frentes. El del frente Camilo Torres, expone como primer justificante que "el pueblo y sus líderes siguen sufriendo y resistencia al exterminio por parte de bandas estatales y paraestatales", según resalta el texto que, sin nombrar ningún caso puntual, concluye que "el paramilitarismo en Colombia es política de Estado".

"Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia"

Otro punto llamativo del anuncio de la guerrilla es la protesta por lo que llaman "agresión imperialista", lo que ha sido interpretado por la prensa local como protesta en contra de las amenazas de Donald Trump a Venezuela y a posibles acciones en tierra en la región.

Esta motivación queda aún más explícita en el comunicado publicado por otro frente de guerra del ELN bajo el título "Protesta contra el plan neocolonial de Trump", en el que señalan directamente al mandatario estadunidense

La guerrilla alude al Gobierno de Estados Unidos, en medio del mayor despliegue militar ordenado por Washington en décadas en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Trump afirmó la semana pasada que podría extender acciones militares a Colombia y México.

Sin embargo, las razones esbozadas por el ELN fueron rechazadas por Petro, uno de los presidentes más críticos en la región con la Administración Trump. "Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia", sentenció el presidente en X.

"La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN", informó Petro, que al inicio de su mandato pregonaba una política de "paz total", que contemplaba la desmovilización de grupos armados ilegales como el ELN.

La Delegación del Gobierno Nacional constituida para entablar los diálogos de paz con el ELN, suspendidos desde enero de 2025, expresó que el paro de la guerrilla "carece de todo sentido", en alusión a las referencias de la guerrilla a "las medidas del gobierno norteamericano".

La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechaza el paro armado nacional decretado por el ELN.

Por su parte, Washington condenó la imposición del paro armado del ELN, mediante su embajada en Bogotá, que lo definió en X como "inaceptable e ilógico".

"Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano".

En este contexto, la politóloga Laura Bonilla, de la Fundación Pares, señala que "evidencia una paradoja muy complicada”, a través de la cual la retórica de Trump “está empoderando al ELN”.

Estado actual del ELN

La Fundación Pares estima que el ELN cuenta con entre 2 mil 300 y 2 mil 800 combatientes activos en 150 municipios, una cifra menor que en 2022, cuando inicio el Gobierno de Petro. Sin embargo, mayor que en 2019, impulsada por la pandemia, durante la Administración del entonces mandatario Iván Duque.

Laura Bonilla, subdirectora de la entidad, le atribuye este descenso "al enfrentamiento con el Clan del Golfo"–una poderosa organización narcotraficante–, que le ha hecho perder territorio en el departamento del Chocó, además de la reciente arremetida militar contra esa guerrilla y otros grupos, tras el fracaso de las negociaciones (de la paz total). Eso sí, matiza Bonilla, "El ELN hoy tiene menos presencia, pero donde tienen presencia están tratando de arraigarse".

En años previos a la pandemia, la entidad registró un fortalecimiento del ELN que atribuye al acuerdo de paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. "El grupo aprovecho´ el vaci´o territorial que dejo´ esa organizacio´n para extender su influencia", concluyó el "Balance de grupos armados 2025" publicado por Pares

El ELN ha ejecutado unos 460 eventos violentos entre 2023 y 2025, incluyendo 393 posibles violaciones al cese al fuego, indicó la fundación.

Con información de EFE y medios locales.