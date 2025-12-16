Trump demanda a la BBC por 10 mil millones de dólares, acusándola de difamación. Foto: AP/Alex Brandon

WASHINGTON (AP).- El presidente Donald Trump presentó el lunes una demanda pidiendo a la BBC una indemnización de 10 mil millones de dólares, acusando a la emisora ??británica de difamación, así como de prácticas comerciales engañosas y desleales.

La demanda de 33 páginas acusa a la BBC de transmitir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva, inflamatoria y maliciosa del presidente Trump”, calificándola de “un intento descarado de interferir e influir” en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Acusó a la BBC de “unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021” para “tergiversar intencionalmente el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

La demanda, presentada en un tribunal de Florida, solicita 5 mil millones de dólares en daños por difamación y 5 mil millones de dólares por prácticas comerciales desleales.

La BBC dijo que defendería el caso.

"No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", indicó en un comunicado.

La emisora ??se disculpó el mes pasado con Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Sin embargo, la BBC, financiada con fondos públicos, rechazó las acusaciones de haberlo difamado, después de que Trump amenazara con emprender acciones legales.

El presidente de la BBC, Samir Shah, lo calificó de "error de juicio", lo que provocó las dimisiones del máximo ejecutivo de la BBC y de su jefe de noticias.

El discurso tuvo lugar antes de que algunos de los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020 que Trump alegó falsamente que le habían robado.

La BBC emitió el documental de una hora, titulado "¿Trump: Una segunda oportunidad?", días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Fusionó tres citas de dos partes del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y a "luchar con todas sus fuerzas". Entre las partes eliminadas se encontraba una donde Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

Trump dijo el lunes temprano que estaba demandando a la BBC "por poner palabras en mi boca".

“De hecho, me pusieron palabras terribles sobre el 6 de enero que no dije, y son palabras hermosas, las que dije, ¿verdad?”, dijo el presidente espontáneamente durante una aparición en el Despacho Oval. “Son palabras hermosas, hablando de patriotismo y de todas las cosas buenas que dije. No dijeron eso, pero me pusieron palabras terribles”.

La demanda del presidente se presentó en Florida. Los plazos para presentar el caso ante los tribunales británicos vencieron hace más de un año.

Expertos legales han planteado posibles desafíos a un caso en Estados Unidos dado que el documental no fue exhibido en el país.

La demanda alega que la gente en Estados Unidos puede ver el contenido original de la BBC, incluida la serie “Panorama”, que incluía el documental, utilizando la plataforma de transmisión por suscripción BritBox o un servicio de red privada virtual.

La BBC, con 103 años de antigüedad, es una institución nacional financiada mediante una tasa anual de licencia de 174.50 libras (230 dólares) que paga cada hogar que ve televisión en directo o contenido de la BBC. Obligada por sus estatutos a ser imparcial, suele enfrentarse a un intenso escrutinio y críticas tanto de conservadores como de liberales.