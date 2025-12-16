Trump ordena bloqueo militar a Venezuela para detener envíos de petróleo

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. Foto: ©2025 Vantor vía AP

WASHINGTON (apro) .- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la imposición de un bloqueo total a Venezuela, esto para prevenir que la nación sudamericana exporte petróleo que, según el mandatario estadunidense, se usa para financiar al narcoterrorismo entre otras cosas.

Por medio de su cuenta de la red social Truth Social, Trump informó que dio la orden para “un total y completo bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

El presidente sin especificar ni presentar pruebas, acusó al régimen de Nicolas Maduro de haber robado a petróleo, tierra y otros bienes a los Estados Unidos, y que hasta que devuelva esto se acabaría el bloqueo.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande nunca formada en la historia de Sudamérica. Seguirá creciendo y el impacto a ellos será como nunca han visto hasta que en un tiempo devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, tierra y otros bienes que previamente nos robaron”, subrayó Trump en su mensaje.

Hace unos días Trump, anunció el aseguramiento de un buque petrolero que salió de Venezuela bajo el argumento de que la navegación llevaba su carga de energéticos para financiar a una organización terrorista internacional designada por Estados Unidos y ubicada en Irán.

“El régimen ilegal de Nicolás Maduro está usando el petróleo de campos petroleros robados para financiarse, para financiar al narco terrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”, puntualizo Trump en la red social Truth Social.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas y otros países roben, amenacen o hagan daño a nuestra nación y como siempre, no dejará que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra y otros bienes, que, juntos deben ser devueltos inmediatamente a Estados Unidos”, concluyó el mandatario estadunidense.

La tensión de un conflicto armado con Venezuela sube de nivel con este bloqueo militar, por lo que, aunque la situación puede parecer una bomba de tiempo, en Washington algunos expertos en temas internacionales consideran que la estrategia bélica de Trump es presionar militarmente para que desde dentro explote un movimiento civil o marcial para derrocar al gobierno de Maduro.

Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos informó que había dado la orden a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, con el propósito de provocar la caída del mandatario de la nación bolivariana.