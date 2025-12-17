Ecuador y EU anuncian operaciones conjuntas para fortalecer lucha contra el narcotráfico

QUITO (AP) — Ecuador y Estados Unidos anunciaron el miércoles que realizarán operaciones temporales conjuntas en una ciudad portuaria considerada estratégica en la ruta del tráfico internacional de drogas, para fortalecer la capacidad de respuesta del país andino.

El personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó al país sudamericano para la acción que se realizará en la ciudad de Manta y que “mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje de X.

Las tareas, agregó la sede diplomática en Quito, incluyen “el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico”, con lo cual se busca proteger a ambos países de las amenazas compartidas.

Manta, una ciudad portuaria de la provincia de Manabí, ubicada 260 kilómetros al suroeste de Quito, es un punto estratégico en la ruta del Pacífico utilizada por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico desde donde, según las autoridades, salen cargamentos de drogas con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Ecuador indicó en un mensaje a periodistas que la misión “estará enfocada en aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico” y añadió que en días pasados arribaron aviones estadounidenses con material “de índole militar”.

Esa secretaría de Estado declinó precisar detalles sobre las acciones que se realizarán alegando que “la información de operaciones de seguridad es reservada”.

Ambos países mantienen acuerdos para operaciones marítimas conjuntas contra actividades transnacionales ilícitas.

El anuncio se produce mientras fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe argumentando la lucha contra el narcotráfico en la región y donde han ejecutado —al igual que en el Pacífico— al menos 25 ataques a pequeñas embarcaciones que dejaron más de 90 muertos.

Países como Venezuela y Colombia acusan a la administración estadounidense de perpetrar ejecuciones extrajudiciales.

Ecuador y Estados Unidos buscaban establecer en Manta una base militar estadounidense para el control del narcotráfico y cuyas instalaciones fueron visitadas en noviembre por la secretaria Nacional de Seguridad de esa nación, Kristi Noem.

Pero la intención se vio truncada luego que la población rechazara en una consulta popular la eliminación de una prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Entre 1999 y 2009 funcionó en Manta un puesto de avanzada desde donde aviones estadounidenses despegaban para el control marítimo y aéreo de la zona y que fue desactivado por el gobierno del entonces presidente de izquierda Rafael Correa (2007-2017).