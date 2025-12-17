Putin amenaza con tomar más territorio de Ucrania tras calificar a líderes europeos de "cerditos"

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En momentos en que Estados Unidos asegura que avanzan las negociaciones para alcanzar un “acuerdo de paz” entre Kiev y Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, remarcó este 17 de diciembre que tomaría más territorio de Ucrania por la fuerza si Kiev y los políticos europeos, a quienes calificó de "cerditos", frenan las "iniciativas de paz", en referencia a sus exigencias.

Putin reclama mantener los territorios capturados o anexionados, la reducción del Ejército del país invadido y que Ucrania desista para siempre de pertenecer a la OTAN.

Lo esencial: