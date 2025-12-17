Rusia
Putin amenaza con tomar más territorio de Ucrania tras calificar a líderes europeos de "cerditos"El mandatario ruso advirtió que tomaría más territorio por la fuerza si Kiev y los políticos europeos frenan las "iniciativas de paz".
miércoles, 17 de diciembre de 2025 · 12:11
CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En momentos en que Estados Unidos asegura que avanzan las negociaciones para alcanzar un “acuerdo de paz” entre Kiev y Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, remarcó este 17 de diciembre que tomaría más territorio de Ucrania por la fuerza si Kiev y los políticos europeos, a quienes calificó de "cerditos", frenan las "iniciativas de paz", en referencia a sus exigencias.
Putin reclama mantener los territorios capturados o anexionados, la reducción del Ejército del país invadido y que Ucrania desista para siempre de pertenecer a la OTAN.
Lo esencial:
- El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que alcanzará sus objetivos en Ucrania por medios diplomáticos o militares y que buscará ampliar una "zona de amortiguación" en el país.
- Putin afirmó que Estados Unidos está listo para nuevas conversaciones sobre “plan de paz” y espera que Europa haga lo mismo.
- El Parlamento Europeo aprueba la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso para finales de 2027.
- Ucrania asegura que controla el 90% de Kupiansk; Rusia lo rechaza.