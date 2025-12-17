Trump presume “bonanza económica” en mensaje a la nación

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca. Foto: Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso atípico en tiempo, 20 minutos, presentó a los ciudadanos de su país el resultado macroeconómico luego de 11 meses de su segundo mandato al que básicamente le achacó una calificación perfecta.

“En año hemos logrado lo que nunca pudieron hacer otros gobiernos”, declaró Trump en el mensaje que envió a su nación desde la Casa Blanca y difundido a nivel nacional por todas las cadenas de televisión y estaciones de radio, amén de las redes sociales.

“El regreso de Estados Unidos a la bonanza económica comenzó hace menos de un año, somos la envidia de todo el mundo”, aseguró Trump, quien el pasado 20 de enero asumió por segunda ocasión la presidencia de su país por un periodo de cuatro años.

Al inicio de su mensaje, Trump hizo énfasis en que heredó del expresidente Joe Biden, una nación con una economía desastrosa, como una tasa de inflación elevadísima, un desempleo exacerbado y con los peores acuerdos comerciales jamás establecidos en el planeta.

“La frontera estaba abierta y nuestro país fue invadido por un ejército de 25 millones de inmigrantes indocumentados”, matizó Trump, acotando que los extranjeros que llegaron a Estados Unidos son de la peor calaña de la sociedad, criminales, asesinos, violadores y narcotraficantes.

El mandatario aseguró que en los primeros 11 años de su cuatrienio han bajado notablemente el costo precio de todos los productos, los de la canasta básica, el de los combustibles, los intereses de las hipotecas, de los servicios de salud y hasta los niveles de la criminalidad.

“Por la frontera (sur que colinda con México) no pasa un solo inmigrante indocumentado”, subrayó Trump, agregando que los extranjeros que viven de manera irregular los que han robado los empleos a los estadunidenses y violentado la seguridad estadunidense.

“Heredamos la peor frontera del mundo, en unos cuantos meses pasamos de lo peor a lo mejor”, puntualizó el mandatario, el presumir sin entrar en detalles que con sus redadas antimigratorias indiscriminadas ha limpiado al país de criminales altamente peligrosos.

Aunque no habló de política exterior en su mensaje, ni una sola mención a Venezuela o México por ejemplo, se ufanó de mencionar que él logró establecer lo que por 3 mil años nunca nadie alcanzó, la paz en el Oriente Medio.

Hizo hincapié en apuntalar que Estados Unidos cuenta con la fuerza militar más poderosa del planeta sin que siquiera algún otro país se acerque al poderío que goza en estos momentos en Pentágono.

Como ejemplo de la reducción inflacionaria en Estados Unidos gracias a sus estrategias, destacó la caída del 82% en el costo del huevo y del 30% en el de la gasolina, lo cual no ha sido corroborado por las dependencias de su propio gobierno dedicadas a la revisión macroeconómica.

En 11 meses, dijo Trump, “el salario de los obreros se incrementó en 1300 dólares, en 1800 el de los trabajadores de la industria de la construcción y en 3300 el de los mineros. Los salarios están subiendo más que la inflación”, añadió.

La bonanza que presentó a sus conciudadanos que encajaría perfectamente en una historia de ficción sobre un país con la economía perfecta, aseguró el mandatario, se ha dado gracias a la guerra comercial y tarifaria que lanzó contra varias naciones del mundo.

“Mi palabra favorita; tarifas”, asentó Trump, adelantándole a sus conciudadanos que en 2026 gracias a esto y a los recortes de impuestos verán abultadas a sus carteras y a sus cuentas bancarias.

Anunció también que las familias verán en sus ingresos anuales gracias a la reducción tributaria un incremento de 11 mil 200 dólares, y la creación de lo que llamó “un dividiendo para los guerreros” por 1450 millones de dólares, que implica la entrega de un bono a cada elemento de las fuerzas militares estadunidenses de 1776 dólares.

Como ya se había previsto, Trump achacó la problemática económica de los Estados Unidos a Biden, a los demócratas y a los inmigrantes indocumentados; a estos últimos les atribuyó la responsabilidad de que el costo de las hipotecas se haya incrementado en 60 por ciento.