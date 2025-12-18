Contrario a lo anunciado por Trump, la inflación en EU subió 0.2% de septiembre a noviembre

La tasa de inflación de la economía de EU se encuentra en 3.3% . Foto: AP

WASHINGTON (apro). – Contrario a lo dicho en la noche de este miércoles por el presidente Donald Trump, de que en Estados Unidos ya no hay inflación, el Departamento del Trabajo de su gobierno dio a conocer que durante el periodo de septiembre a noviembre de este año el índice de precios al consumidor subió 0.2%.

El Buró Estadísticas Laborales del gobierno de Trump informó que durante los tres meses pasados el índice inflacionario se elevó en 0.2%, con lo que la tasa de inflación anualizada creció a 2.7%.

Con la exclusión de los alimentos y productos energéticos, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos matiza que la tasa inflacionaria de septiembre a noviembre pasado aumentó en 0.2%.

También en clara contradicción a lo señalado por el mandatario en su mensaje a la nación de este miércoles, el Departamento del Trabajo apunta que en el mismo periodo de tiempo de este año, el costo de los productos energéticos se incrementó en 1.1%.

El valor de los alimentos se elevó en 0.1%, la tasa anualizada de inflación que es de 2.7% implica una contracción de 0.3% respecto a la cifra que se dio en noviembre de 2024, aunque la tendencia del incremento en el índice de precios sigue a la alta.

También en términos anualizados, el Buró de Estadísticas Laborales subraya que en términos comparativos de noviembre del año pasado a noviembre del actual, el costo de los energéticos se incrementó en 4.2% y el de los alimentos 2.6%.