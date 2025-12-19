Asesinan a funcionaria municipal de Perú durante fiesta previa a Navidad; hay siete niños heridos

Integrantes de la Defensoría del Pueblo en el Hospital Regional de Trujillo, Perú, donde atienden a los menores heridos durante el ataque a la funcionaria municipal Elena Rojas. Foto: Facebook: Defensoría del Pueblo

LIMA (AP) — Una funcionaria de un municipio del norte de Perú fue asesinada durante un evento previo a la Navidad en una plaza pública, mientras siete niños que estaban en el lugar quedaron heridos levemente por armas de fuego, informaron el viernes las autoridades.

El evento ocurrió la víspera en el distrito de Chicama, región La Libertad, donde la violencia delictiva es una de las más elevadas del país. La policía identificó a la fallecida como Elena Rojas, de 65 años, regidora del distrito de Chicama, quien recibió al menos tres disparos de dos hombres que escaparon en una motocicleta.

El 2024 la regidora, opositora al gobierno municipal, denunció ante la policía que una persona había dejado un explosivo debajo de su camioneta mientras ella estaba en una reunión por sus funciones. La policía no ha indicado las razones por las cuales la regidora habría sido asesinada. La región La Libertad y Lima son las que concentran la mayor violencia del país, sobre todo por las extorsiones y asesinatos.

Este es el segundo caso de una autoridad política asesinada en la región La Libertad. En marzo el teniente alcalde del distrito de Chao, Eulalio Valverde, fue baleado por pistoleros mientras caminaba cerca de un mercado de abastos. Su crimen permanece impune.

El evento previo a la Navidad ocurrió en una plaza pública y se iban a entregar juguetes a niños, una actividad que se replica en cientos de pueblos de Perú. A consecuencia del ataque siete niños de diversas edades quedaron heridos por esquirlas en diversas partes del cuerpo, incluido abdomen y brazos, informó la dirección de salud de la región La Libertad.

En julio el gobierno anunció por primera vez que el costo de la criminalidad equivale al 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), unos 5 mil millones de dólares, lo cual afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios en la periferia de la capital y en regiones del país como La Libertad, según las autoridades.

En lo que va del año se han registrado más de 2 mil 113 asesinatos, una cifra que lo ha convertido en el año con mayor cantidad de homicidios desde 2017, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). En 2024 hubo 2 mil 083 homicidios.