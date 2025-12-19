Encuentran muerto a hombre sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown de EU. Foto: Departamento de Policía de Providence via AP

(AP).- Una búsqueda frenética del sospechoso del tiroteo masivo del fin de semana pasado en la Universidad de Brown terminó en una instalación de almacenamiento de New Hampshire, donde las autoridades descubrieron al hombre muerto en el interior y luego revelaron que también era sospechoso de matar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Claudio Neves Valente, de 48 años, exestudiante de Brown y ciudadano portugués, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, dijo el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence.

Los investigadores creen que es responsable de disparar mortalmente a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de Brown el sábado pasado, y de matar al profesor del MIT Nuno FG Loureiro dos días después en su domicilio en las afueras de Boston, a casi 80 kilómetros de Providence. Pérez afirmó que, según el conocimiento de los investigadores, Neves Valente actuó solo.

El máximo diplomático de Portugal declaró el viernes que el gobierno estaba desconcertado por las revelaciones de que un portugués es el principal sospechoso del tiroteo masivo en Brown y del asesinato de un profesor del MIT de la misma nacionalidad. La policía afirmó que las autoridades estadounidenses se pusieron en contacto con ella el jueves tras la identificación de Neves Valente.

El ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, afirmó que Portugal ha brindado una "amplia cooperación" en el caso. En declaraciones a la agencia nacional de noticias Lusa, declaró que "la investigación está lejos de concluir".

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscripto allí como estudiante de posgrado estudiando física desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001.

“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, dijo.

Neves Valente y Loureiro cursaron el mismo programa académico en una universidad portuguesa entre 1995 y 2000, según declaró la fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley. Loureiro se graduó del programa de física del Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, en 2000, según su página de la facultad del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de su puesto temporal de apoyo estudiantil y enlace con la facultad en la universidad de Lisboa, según el archivo de una notificación de despido del entonces rector de la escuela en febrero de 2000.

Neves Valente, nacido en Torres Novas, Portugal, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Lisboa, llegó a Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo la residencia permanente legal en septiembre de 2017, según Foley. No quedó claro de inmediato en qué situación se encontraba entre su excedencia de la universidad en 2001 y la obtención de la visa en 2017. Su última residencia conocida fue en Miami.

Después de que los funcionarios revelaran la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas verdes que permitía a Neves Valente permanecer en Estados Unidos.

Aún hay muchas incógnitas sobre el motivo, declaró el Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha. "No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes ni por qué esta aula", añadió.

El consejo ayuda a los investigadores a conectar los puntos

El FBI dijo anteriormente que no sabía de ningún vínculo entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.

La policía atribuyó el dato crucial que llevó a las autoridades a encontrarlo a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente.

Después de que la policía compartiera un video de seguridad de una persona de interés, el testigo —conocido solo como "John" en una declaración jurada de la policía de Providence— lo reconoció y publicó sus sospechas en la red social Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a informar al FBI, y John afirmó haberlo hecho.

John dijo que se encontró con Neves Valente unas dos horas antes del ataque en un baño del edificio de ingeniería, donde ocurrió el tiroteo, y notó que llevaba ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. Aún antes del ataque, se topó de nuevo con Neves Valente a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un Nissan sedán al ver a John.

"Cuando lo descifras, lo descifras. Y esa persona nos guio hasta el coche, lo que nos llevó al nombre", dijo Neronha.

Su pista dirigió a los investigadores hacia un Nissan Sentra con matrícula de Florida. Esto permitió a la policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras viales operadas por la empresa de vigilancia Flock Safety en toda la ciudad. Estas cámaras registran las matrículas y otros detalles del vehículo.

Después de salir de Rhode Island, los funcionarios de Providence dijeron que Neves Valente pegó una matrícula de Maine sobre la matrícula de su auto de alquiler para ayudar a ocultar su identidad.

Los investigadores encontraron imágenes de Neves Valente entrando en un edificio de apartamentos cerca de Loureiro's, en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, Neves Valente fue visto entrando al almacén de Salem, New Hampshire, donde fue encontrado muerto, dijo Foley. Llevaba consigo una cartera y dos armas de fuego, dijo Neronha.

Entre las víctimas se encuentran un físico de renombre, un organizador político y un aspirante a médico.

Loureiro, físico y científico de fusión de 47 años, se incorporó al MIT en 2016 y el año pasado fue nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión de la institución, uno de sus laboratorios más grandes. Este científico, originario de Viseu, Portugal, había estado trabajando para explicar la física de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

En Lisboa, fue recordado como un investigador y docente muy valorado por “todas las contribuciones que dio y lo que aún podría haber dado, todas las ecuaciones que quedaron sin escribir”, dijo el profesor Bruno Gonçalves, director del Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear del Instituto Superior Técnico.

Gonçalves añadió: “Es difícil imaginar en qué contexto alguien querría hacerle daño a alguien que trabaja en este campo”.

Los dos estudiantes de Brown asesinados durante una sesión de estudio para los exámenes finales eran Ella Cook, de 19 años, estudiante de segundo año, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, estudiante de primer año. Cook era miembro activo de su iglesia en Alabama y fue vicepresidente de los Republicanos de Brown College. La familia de Umurzokov emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando era niño, y él aspiraba a ser médico.

En cuanto a los heridos, tres fueron dados de alta y seis se encontraban en condición estable el jueves, dijeron las autoridades.

Aunque las autoridades de Brown afirman que hay mil 200 cámaras en el campus, el ataque ocurrió en una zona antigua del edificio de ingeniería, donde hay pocas o ninguna. Los investigadores creen que el tirador entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras que Brown posee no captaron imágenes de la persona.