EU lanza ataque contra Estado Islámico "en venganza" por muerte de soldados estadunidenses

El presidente Donald Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, general Dan Caine (derecha), saludan mientras los equipos de transporte trasladan las cajas de transferencia con los restos de los soldados de la Guardia Nacional de Iowa, el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa, y el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat, quienes murieron en un ataque en Siria, durante un regreso de heridos, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en la Base Aérea de Dover, Delaware. Foto: Foto AP/Julia Demaree Nikhinson

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) - Las autoridades estadunidenses informaron este viernes que lanzaron un "ataque masivo" contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadunidenses, incluidos dos militares.

"Tropas estadunidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadunidenses y aliadas", anunció el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de su perfil en la red social X.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación, denominada "Ataque ojo de halcón", "no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza". "Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo", celebró.

Así, aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump como presidente, "nunca dudará ni cederá en la defensa" del pueblo estadunidense".

"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a los estadounidenses --en cualquier parte del mundo--, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad", expresó.

El ataque perpetrado en el centro de Siria, cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista, se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil.

El presidente estadunidense, Donald Trump, lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadunidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.