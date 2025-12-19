EU mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) anunció dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

"La Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", señaló en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

El Ejército confirmó en el mismo mensaje que fallecieron cinco personas, "tres en el primer buque (atacado) y dos en el segundo" y destacó que ninguno de sus efectivos "ha resultado herido".

Como en anteriores ocasiones, defendió que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la Inteligencia estadunidense.

El Pentágono confirmó la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadunidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.