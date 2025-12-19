Hombre con cuchillo y granada de humo mata a tres personas y hiere a nueve en Taiwán

El lugar de los apuñalamientos en Taipéi, Taiwán, el 19 de diciembre del 2025. Foto: AP foto/Chiang Ying-ying

TAIPEI, Taiwán (AP) — Un hombre con un cuchillo y una granada de humo atacó indiscriminadamente a multitudes el viernes en la capital de Taiwán, matando a tres personas e hiriendo a otras nueve antes de saltar desde un edificio y morir, informaron autoridades.

La policía declaró que el sospechoso fue declarado muerto en un hospital después de saltar desde el sexto piso del edificio, informó la Agencia Central de Noticias.

El sospechoso, identificado como un hombre de 27 años llamado Chang Wen, lanzó una granada de humo cerca de una salida subterránea de la estación principal de metro de Taipéi, cerca de la estación principal de tren de la ciudad, provocando la huida de peatones, según medios locales.

Luego se dirigió al norte hacia un popular distrito comercial donde apuñaló a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite principalmente en el cuello, indicó la policía según la agencia de noticias.

Los hospitales locales reportaron tres muertes por los ataques. El gobierno de la ciudad dijo que otras nueve personas fueron hospitalizadas, incluyendo una con heridas graves.

El primer ministro taiwanés Cho Jung-ta indicó que una de las personas heridas era un peatón que cayó al suelo tras ser atacado, y que esa persona ya estaba sufriendo un paro cardíaco antes de ser enviada a un hospital. El humo causó lesiones respiratorias a otra persona.

Chang no se presentó para el entrenamiento militar de reserva en noviembre de 2024 y era buscado por violar la ley de servicio militar obligatorio, informó la agencia de noticias. Aparentemente, no reportó un cambio en el registro de domicilio, lo que resultó en la no entrega de su citación para el servicio militar de reserva, informó la agencia de noticias, citando a una fiscalía distrital.