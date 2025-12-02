Colombia expulsa a miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Colombia dijo este lunes 1 de diciembre que envió a 26 miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor a Estados Unidos después de determinar que los derechos de algunos de los niños del grupo estaban en riesgo.

Las autoridades detuvieron al grupo de 17 niños y nueve adultos el 22 de noviembre tras un allanamiento a su hotel en Yarumal, una ciudad en el noroeste de Colombia.

Los funcionarios de inmigración informaron que, si bien todos los niños del grupo estaban acompañados por al menos uno de sus padres, había cinco niños con pasaportes estadounidenses y guatemaltecos para quienes se habían emitido notificaciones amarillas de Interpol. Estas notificaciones son alertas globales emitidas para personas reportadas como desaparecidas o consideradas víctimas de secuestro parental o criminal.

La agencia nacional de inmigración de Colombia dijo que el grupo pasó la semana pasada en uno de los edificios de la agencia en Medellín, donde los niños recibieron apoyo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar de Colombia.

El grupo fue trasladado posteriormente a Nueva York, según la agencia. Allí fueron recibidos por funcionarios estadounidenses, quienes verificarán si existen investigaciones pendientes contra los adultos, mientras que los niños estarán bajo el cuidado de los Servicios de Protección Infantil.

Lev Tahor ha tenido problemas legales en varios países, y sus miembros están acusados ??de secuestrar niños y obligarlos a casarse con adultos.

El año pasado, la policía de Guatemala allanó un complejo de Lev Tahor en el país centroamericano, tras informes de abuso sexual, y se llevó al menos a 160 menores y 40 mujeres bajo custodia protectora.

En 2022, las autoridades mexicanas arrestaron a un líder de la secta cerca de la frontera con Guatemala y expulsaron a varias mujeres y niños de su recinto. En 2021, dos líderes del grupo fueron condenados por secuestro y explotación sexual infantil en Nueva York.

La secta fue fundada en la década de 1980 y se sabe que tiene miembros en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Israel.

Gloria Esperanza Arriero, directora de la agencia nacional de inmigración de Colombia, declaró la semana pasada que las autoridades decidieron interrogar a los miembros de Lev Tahor tras recibir información de lugareños sobre su presencia en el pueblo de Yarumal. Arriero explicó que los miembros de la secta habían llegado a Colombia en octubre y buscaban una propiedad rural donde pudieran establecer un complejo.