Dos expolicías sudafricanos del apartheid son condenados por matar a un activista hace 38 años

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP).- Este día, dos expolicías de la era del apartheid en Sudáfrica fueron declarados culpables de asesinato por el asesinato en 1987 del activista y líder estudiantil Caiphus Nyoka.

El tiroteo fatal de Nyoka en la casa de su familia cerca de Johannesburgo durante el período de gobierno de la minoría blanca fue uno de los muchos presuntos abusos de la policía del apartheid que quedaron impunes durante décadas.

Abraham Engelbrecht y Pieter Stander, quienes, según la fiscalía, tienen alrededor de 60 años, fueron condenados por un juez del Tribunal Superior de Gauteng en Johannesburgo. Serán sentenciados posteriormente. Un tercer expolicía fue absuelto.

Fueron llevados a juicio después de que otro expolicía confesara públicamente el asesinato de Nyoka en 2019, más de 30 años después. Johan Marais, miembro de la Unidad de Reacción, se declaró culpable del asesinato de Nyoka y fue condenado a 15 años de prisión en julio.

Nyoka, activista local contra el apartheid, recibió al menos 12 disparos cuando agentes de la infame Unidad de Reacción y la Brigada Especial irrumpieron en su domicilio familiar de madrugada, según un informe patológico de 1988 y actas judiciales.

El patólogo determinó que probablemente recibió disparos en la cabeza, el cuello y el hombro mientras estaba sentado en la cama, y ??que luego recibió múltiples disparos en el pecho, los brazos y las manos tras caer hacia atrás.

En aquel momento, la policía fue absuelta de toda responsabilidad tras alegar que actuó en defensa propia. Durante el apartheid, era común que las autoridades exoneraran a la policía de cualquier responsabilidad para encubrir asesinatos políticos.

El caso de Nyoka fue reexaminado en 1997 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, una comisión de investigación creada tras el fin del gobierno de la minoría blanca en 1994 para exponer los abusos de la época del apartheid y dar a los perpetradores la oportunidad de confesar y solicitar la amnistía en un esfuerzo de reconciliación. Nadie se presentó entonces para aceptar la responsabilidad del asesinato de Nyoka.

La comisión descubrió que hubo miles de casos de asesinatos políticos, secuestros y torturas durante el apartheid y recomendó que se investigaran criminalmente cientos de ellos, pero casi ninguno fue procesado, lo que generó años de ira entre las víctimas, sus familiares y otros.

Las autoridades sudafricanas finalmente decidieron revisar este año algunos de los presuntos abusos tras la presión pública. Una nueva investigación sobre la muerte en 1967 de Albert Luthuli, entonces líder del movimiento antiapartheid del Congreso Nacional Africano, dictaminó en octubre que fue golpeado hasta la muerte, probablemente por la policía de seguridad, y rechazó la conclusión de una investigación de la época del apartheid de que murió atropellado por un tren de mercancías.

Las autoridades también han dicho que realizarán una nueva investigación sobre la muerte en 1977 bajo custodia policial del icónico personaje antiapartheid Steve Biko, cuyo asesinato provocó una renovada protesta mundial contra el brutal sistema de segregación forzada de Sudáfrica.

Otra investigación examinará si los gobiernos democráticos de Sudáfrica posteriores al apartheid, liderados por el CNA, bloquearon deliberadamente las investigaciones sobre los asesinatos, como denunciaron algunas familias de las víctimas.