Inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia dejan más de mil 300 muertos

BATANG TORU, Indonesia (AP).- Los equipos de emergencia se apresuraron este día a llegar a los sobrevivientes y recuperar más cuerpos mientras el número de muertos por las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra de la semana pasada superaba los mil 300 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con casi 900 personas desaparecidas.

Días de fuertes lluvias monzónicas inundaron extensas zonas, dejando a miles de personas varadas, muchas de ellas aferradas a tejados y árboles a la espera de ayuda. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron la muerte de al menos mil 338 personas: 744 en Indonesia, 410 en Sri Lanka, 181 en Tailandia y tres en Malasia, según informaron las autoridades el martes. El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, afirmó que es prematuro determinar el número exacto de muertos en su país.

En Indonesia, el país más afectado, los rescatistas tuvieron dificultades para acceder a las aldeas de la isla de Sumatra, donde las carreteras quedaron arrasadas y los puentes se derrumbaron. Al menos 551 personas siguen desaparecidas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. Se han desplegado helicópteros y embarcaciones, pero las autoridades advierten que el empeoramiento del clima y los daños en la infraestructura están ralentizando las operaciones.

Los bosques de Indonesia en ruinas

Las inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra arrastraron millones de metros cúbicos de madera talada, dijeron funcionarios, lo que generó preocupación pública de que la tala ilegal pueda haber contribuido al desastre.

Batang Toru, la exuberante zona boscosa, se ha convertido en un páramo de troncos rotos y casas destrozadas. Los caminos han desaparecido, reemplazados por ríos de lodo.

“Esto no es solo un desastre natural, es una crisis provocada por el hombre”, declaró Rianda Purba, del Foro Ambiental de Indonesia, un grupo activista. “La deforestación y el desarrollo descontrolado han despojado a Batang Toru de su resiliencia. Sin una restauración urgente y protecciones más estrictas, estas inundaciones se convertirán en la nueva normalidad”.

Los sobrevivientes buscan desesperadamente a sus seres queridos

Una semana después de que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra arrasaran Sumatra occidental, los sobrevivientes todavía esperaban noticias de sus seres queridos.

Zahari Sutra sostenía fotos de su esposa desaparecida y sus dos hijas de 4 y 2 años, mientras pedía ayuda a los rescatistas en la aldea de Sikumbang, en el distrito de Agam. "Se han encontrado otras víctimas... ¿por qué no a mi familia?"

El agricultor de 38 años dijo que dejó caer su moto y corrió a un terreno más alto cuando la crecida del agua le bloqueó el paso a casa el jueves pasado. Dijo que la corriente furiosa se tragó su casa. Vadeó el agua gritando a su esposa e hijas, pero solo había silencio.

Al anochecer, encontró a su hija mayor, una niña de 5 años, cubierta de lodo, pero a salvo. Temiendo más inundaciones, Sutra se aferró a un lichi con su hija hasta el amanecer, cuando se reveló la magnitud del desastre: todas las casas habían desaparecido o estaban sepultadas bajo toneladas de lodo.

“Cargué a mi hija y fui a buscar ayuda”, dijo con la voz entrecortada. “Mi única oración es encontrar a mi esposa y a mis hijos”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas el martes y dijo que la ONU está "en estrecho contacto con las autoridades de los cuatro países y está lista para apoyar los esfuerzos de socorro y respuesta", según el portavoz Stéphane Dujarric.

Sri Lanka cuenta los muertos y Tailandia inicia la limpieza

Equipos de rescate militares en Sri Lanka recorrieron las zonas devastadas por las inundaciones en busca de 336 personas que seguían desaparecidas tras el paso del ciclón Ditwah, según informó el martes el Centro de Gestión de Desastres. Las carreteras quedaron bloqueadas por deslizamientos de tierra y los puentes se derrumbaron, lo que dificultó el acceso.

En la ciudad central de Kandy, los residentes sufrieron dificultades económicas sin agua corriente, recurriendo en su lugar al agua embotellada de manantiales naturales. Las autoridades advirtieron que las condiciones podrían empeorar, ya que se pronostican más lluvias en los próximos días.

El presidente Dissanayake, en una reunión con funcionarios gubernamentales, describió el desastre como el peor que ha azotado al país en la historia reciente, afirmando que sigue siendo imposible determinar la magnitud real de las víctimas. Advirtió que el número de muertos probablemente sea mucho mayor que las cifras actuales.

Dijo que las agencias gubernamentales estaban trabajando para llegar a las comunidades aisladas.

Selladurai Yogaraj, de 35 años y residente de Sarasavigama, dijo que perdió a toda su familia: madre, esposa y dos hijos. "No puedo ni imaginar cómo será mi vida", dijo.

Otro hombre, Duraikannu Mahoharan, dijo que perdió a su esposa, a su hija y a su casa. "Solo sobrevivimos mis hijos y yo. Ahora me quedo con mi hermano", dijo.

Se confirmó la muerte de al menos tres personas en Malasia tras las inundaciones que dejaron bajo el agua zonas del norte del estado de Perlis, según informaron las autoridades. Unas 6 mil personas buscaron refugio en centros de emergencia.

En el sur de Tailandia, han comenzado las labores de limpieza en calles y edificios tras las masivas inundaciones que afectaron a más de 1.5 millones de hogares y 3.9 millones de personas. Las autoridades están trabajando para restaurar la infraestructura, incluyendo el suministro de agua y electricidad.

El Ministerio del Interior de Tailandia anunció el lunes que habilitará comedores públicos para proporcionar alimentos recién cocinados a los residentes afectados. El primer lote de pagos compensatorios, de 239 millones de baht (7.4 millones de dólares), se distribuirá a 26 mil personas, según informó también el lunes el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat.

Pakistán e India discuten sobre permisos para sobrevolar

Pakistán acusó el martes a la India de bloquear un avión militar que transportaba ayuda humanitaria a Sri Lanka, una acusación que Nueva Delhi rechazó rápidamente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán informó que un avión de transporte de la fuerza aérea pakistaní sufrió un retraso de más de 60 horas mientras esperaba que India autorizara su ruta a través del espacio aéreo indio. Añadió que India retuvo el permiso de sobrevuelo y luego emitió lo que Islamabad calificó como una autorización "operacionalmente impráctica" el domingo por la noche, válida solo por unas horas y sin ruta de regreso.

Los funcionarios indios rechazaron las acusaciones de Pakistán como infundadas y dijeron que aprobaron la solicitud de sobrevuelo dentro de cuatro horas por razones humanitarias.

Las restricciones del espacio aéreo entre India y Pakistán están vigentes desde abril, después de que un ataque mortal en la disputada Cachemira desencadenara un breve conflicto de cuatro días antes de que se alcanzara un alto el fuego.