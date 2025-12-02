Piden detener al hijo del presidente Petro, acusado de corrupción

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana solicitó el martes ante un juez la detención de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente, mientras es procesado por delitos relacionados con corrupción por un caso de presunta contratación irregular en 2021.

La fiscal Lucy Marcela Laborde pidió que Petro Burgos sea privado de la libertad en una cárcel dado su “estatus relevante” e “influencia personal y social”. Advirtió que obtuvo información privilegiada y clasificada del proceso en su contra.

En la audiencia virtual, que se espera se extienda por varias horas, el juez luego deberá escuchar a la defensa, previo a tomar una decisión.

Petro Burgos, de 39 años, fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y peculado por apropiación, por presuntas irregularidades cuando era diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, en el norte del país. No aceptó cargos.

Es el mayor de los hijos del presidente Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia, quien ha dicho que defiende la independencia judicial, pero también ha denunciado que hay “presiones indebidas” dentro de los procesos contra su hijo.

Según la fiscalía, Petro Burgos utilizó su influencia como diputado del Atlántico para “obtener contratos” y falsificar documentos privados que habría utilizado para declarar sus bienes y rentas, un mecanismo de transparencia con el que deben cumplir los funcionarios públicos.

Se trata de un proceso penal adicional que surgió en su contra y que se suma al juicio por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que afronta. Por ese proceso estuvo detenido brevemente y luego dejado en libertad con restricciones de no salir de la ciudad caribeña de Barranquilla, medida que fue posteriormente levantada.

El hijo de Petro ha dicho que es inocente en ambos procesos en su contra y ha señalado a la fiscalía de “politizar” su situación judicial.