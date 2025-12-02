Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Perú, sufre ataque armado

LIMA (AP).- Este día, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial peruano, sufrió un ataque a tiros cuando supervisaba unos terrenos de su propiedad en una zona del sur de Lima, en medio de la ola de criminalidad que afecta al país sudamericano. Sin embargo, salió ileso.

Es el segundo ataque contra un candidato en Perú luego de que el viernes el postulante a diputado Percy Ipanaqué fue asesinado de siete balazos por hombres armados en el norte del país. Nadie ha sido detenido por el crimen, del que se desconocen los motivos.

Rafael Belaunde, de 50 años y candidato presidencial del partido centroderechista Libertad Popular, fue atacado por dos hombres que iban en una motocicleta cuando se disponía a salir manejando en su vehículo hacia una vía principal del sur de Lima, en una zona poco poblada.

El jefe policial de Perú, Óscar Arriola, dijo a la televisora local N que los atacantes dispararon contra el candidato unas nueve veces, pero sólo cuatro impactos dieron dentro del vehículo. El candidato, quien conducía, respondió disparando unas 12 veces, añadió Arriola. No se conocen las razones del ataque.

Arriola dijo que Belaunde indicó que visita sus terrenos tres veces por semana y no tiene litigios, no sufre extorsiones ni ha sido amenazado. Belaunde es un empresario con negocios en diversos rubros, incluido el inmobiliario.

Belaunde —quien apenas cosecha un 2% de intención de voto, según una encuesta nacional de noviembre de la firma Ipsos Perú— ha criticado a la coalición de partidos políticos que gobiernan el Parlamento.

“Han legislado a favor de las organizaciones criminales, han legislado a favor de la extorsión, de la minería ilegal, del tráfico de explosivos” lo cual ha permitido "proliferar la inseguridad ciudadana en todo el Perú”, dijo Belaunde a la televisora SolTV.

Perú sufre una ola alcista de criminalidad, en especial de asesinatos y extorsiones. Los expertos creen que una serie de leyes que debilitan la lucha contra el crimen aprobadas por el actual Congreso han favorecido el impulso de la criminalidad.

Desde el inicio del gobierno de José Jerí el 10 de octubre se han registrado 268 homicidios, un promedio de 5,36 muertes por día, la mayor cifra diaria desde 2016, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).

Las elecciones generales están programadas para abril de 2026 cuando se elegirá a un presidente, 130 diputados y 60 senadores.