Al menos 16 archivos han desaparecido de la página web del caso Epstein. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU. vía AP

NUEVA YORK (AP).- Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia para documentos relacionados con Jeffrey Epstein —incluida una fotografía que muestra al presidente Donald Trump— menos de un día después de que fueron publicados, sin ninguna explicación del gobierno y sin aviso al público.

Los archivos desaparecidos, disponibles el viernes y que ya no estaban en línea el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein desde hacía mucho tiempo.

El Departamento de Justicia no explicó por qué se eliminaron los archivos ni si su desaparición fue intencional. Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En línea, la inexplicable desaparición de los archivos alimentó la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que agravó la antigua intriga sobre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante con una foto de Trump en una publicación en X, escribiendo: "¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadunidense".

El episodio profundizó las preocupaciones ya surgidas tras la tan esperada publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Las decenas de miles de páginas publicadas ofrecieron poca información nueva sobre los delitos de Epstein ni sobre las decisiones de la fiscalía que le permitieron evitar cargos federales graves durante años, omitiendo al mismo tiempo algunos de los materiales más vigilados, como entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de imputación.

Escasa información nueva en las revelaciones iniciales

Algunos de los registros más importantes que se esperaban sobre Epstein no se encuentran en las revelaciones iniciales del Departamento de Justicia, que abarcan decenas de miles de páginas.

Faltan entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia que examinan las decisiones de acusación, registros que podrían haber ayudado a explicar cómo los investigadores vieron el caso y por qué se le permitió a Epstein en 2008 declararse culpable de un cargo de prostitución a nivel estatal relativamente menor.

Las brechas son mayores

Los registros, cuya divulgación se exige en virtud de una ley reciente aprobada por el Congreso, apenas hacen referencia a varias figuras poderosas asociadas desde hace tiempo con Epstein, incluido el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña, lo que renueva las preguntas sobre quién fue examinado, quién no y en qué medida las revelaciones realmente promueven la rendición de cuentas pública.

Entre los nuevos hallazgos se encuentran información sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein en la década de 2000, lo que le permitió declararse culpable de ese cargo a nivel estatal, y una denuncia nunca antes vista de 1996 que acusaba a Epstein de robar fotografías de niños.

Hasta el momento, las publicaciones han contenido muchas imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos.

Hubo una serie de fotos inéditas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas de Trump. Ambos han sido asociados con Epstein, pero desde entonces han renegado de esas amistades. Ninguno ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein y no hay indicios de que las fotos hayan tenido algo que ver en los procesos penales presentados contra él.

A pesar de la fecha límite del viernes establecida por el Congreso para hacer públicos todos los registros, el Departamento de Justicia afirmó que planea publicarlos de forma continua. Atribuyó la demora al lento proceso de ocultar los nombres y otra información de identificación de los sobrevivientes. El departamento no ha notificado cuándo podrían llegar más registros.

Ese enfoque enfureció a algunos acusadores de Epstein y a los miembros del Congreso que lucharon por la aprobación de la ley, lo que obligó al departamento a actuar. En lugar de marcar el final de una batalla de años por la transparencia, la publicación del documento el viernes fue solo el comienzo de una espera indefinida para obtener un panorama completo de los crímenes de Epstein y las medidas adoptadas para investigarlos.

"Siento que una vez más el Departamento de Justicia, el sistema de justicia nos está fallando", dijo Marina Lacerda, quien alega que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de la ciudad de Nueva York cuando tenía 14 años.

Muchos de los registros largamente esperados fueron redactados o carecían de contexto.

Los fiscales federales de Nueva York presentaron cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero él se suicidó en la cárcel después de su arresto.

Los documentos recién hechos públicos eran una pequeña parte de los registros, potencialmente de millones de páginas, que estaban en posesión del departamento. Por ejemplo, el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que los fiscales federales de Manhattan tenían más de 3,6 millones de registros de investigaciones de tráfico sexual contra Epstein y Maxwell, aunque muchos contenían material duplicado ya entregado por el FBI.

Muchos de los registros publicados hasta ahora se habían hecho públicos en presentaciones judiciales, comunicados del Congreso o pedidos de libertad de información, aunque, por primera vez, estaban todos en un solo lugar y disponibles para que el público los buscara de forma gratuita.

Los nuevos a menudo carecían del contexto necesario o estaban completamente tachados. Un documento de 119 páginas, marcado como "Gran Jurado-NY", probablemente de una de las investigaciones federales de tráfico sexual que condujeron a los cargos contra Epstein en 2019 o Maxwell en 2021, estaba completamente tachado.

Los aliados republicanos de Trump aprovecharon las imágenes de Clinton, incluyendo fotos del demócrata con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross. También había fotos de Epstein con los actores Chris Tucker y Kevin Spacey, e incluso con el presentador de noticias Walter Cronkite. Pero ninguna de las fotos tenía pie de foto ni se explicaba por qué estaban juntos.

Los registros más sustanciales publicados hasta ahora muestran que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

Las transcripciones de las actuaciones del gran jurado, publicadas por primera vez, incluyen el testimonio de agentes del FBI que describieron entrevistas con varias niñas y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein. La menor tenía 14 años y cursaba noveno grado.

Una de ellas había contado a los investigadores que Epstein la había agredido sexualmente cuando inicialmente se resistió a sus avances durante un masaje.

Otra, que entonces tenía 21 años, testificó ante el gran jurado sobre cómo Epstein la había contratado cuando tenía 16 años para realizarle un masaje sexual y cómo ella luego había reclutado a otras chicas para que hicieran lo mismo.

“Por cada chica que traía a la mesa, me daba 200 dólares”, dijo. Eran en su mayoría conocidas de la preparatoria, añadió. “También les dije que si eran menores de edad, simplemente mintieran y le dijeran que tenían 18 años”.

Los documentos también contienen una transcripción de una entrevista que los abogados del Departamento de Justicia realizaron más de una década después con el fiscal estadounidense que supervisó el caso, Alexander Acosta, sobre su decisión final de no presentar cargos federales.

Acosta, quien fue secretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump, expresó su preocupación sobre si un jurado creería a las acusadoras de Epstein.

También dijo que el Departamento de Justicia podría haber sido más reticente a iniciar un proceso federal a partir de un caso que se encontraba en la frontera legal entre el tráfico sexual y la solicitud de prostitución, algo que comúnmente manejan los fiscales estatales.

"No digo que fuera la perspectiva correcta", añadió Acosta. También dijo que el público actual probablemente vería a los sobrevivientes de manera diferente.

“Ha habido muchos cambios en la humillación de las víctimas”, dijo Acosta.

Jennifer Freeman, abogada que representa a Maria Farmer, acusadora de Epstein, declaró el sábado que su clienta se siente reivindicada tras la publicación de los documentos. Farmer buscó durante años documentos que respaldaran su afirmación de que Epstein y Maxwell poseían imágenes de abuso sexual infantil.