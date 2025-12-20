Australia conmemora el Día de Reflexión por las víctimas del tiroteo de Bondi Beach. Foto: Foto AP/Mark Baker

MELBOURNE, Australia (AP).- Los australianos encenderán velas a las 6:47 p.m. del domingo para conmemorar colectivamente el momento en que se oyeron los primeros disparos una semana antes en la playa Bondi de Sídney, en un ataque durante un festival judío que dejó 15 muertos.

Los gobiernos federales y del estado de Nueva Gales del Sur declararon el domingo Día Nacional de Reflexión, una semana después del peor tiroteo masivo ocurrido en Australia desde que 35 personas murieron en el estado de Tasmania en 1996.

Mientras tanto, el primer ministro Anthony Albanese anunció el domingo una revisión de las agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley del país tras el ataque de la semana pasada, que fue inspirado por el grupo Estado Islámico.

Líderes indígenas celebraron una ceremonia tradicional de fumar el domingo por la mañana en el Bondi Pavilion, frente al mar, donde un monumento improvisado se ha ido formando durante la última semana gracias a la acumulación de flores y mensajes emotivos. El monumento será desalojado el lunes.

El rabino Levi Wolff esperaba que miles de personas se reunieran en Bondi más tarde el domingo para honrar a las víctimas y mostrar solidaridad con la comunidad judía.

“Los australianos comprenden que este ataque no fue solo contra el pueblo judío —somos un blanco fácil—, sino que es un ataque a los valores australianos. Vendrán aquí y nos apoyarán codo con codo, como lo han hecho durante la última semana, para decirle a la gente de este país que no hay tolerancia para el odio. La violencia no tiene cabida en nuestro hermoso país”, dijo Wolff en el homenaje.

La gobernadora general Sam Mostyn, quien representa al jefe de estado australiano, el rey Carlos III, aceptó una invitación del Consejo Nacional de Mujeres Judías para que mujeres de todas las confesiones depositaran una flor en el monumento el domingo por la mañana. Cientos de mujeres y niñas vestidas de blanco se unieron a ella en el gesto.

Mostyn describió el tiroteo como “actos de terror atroces e indescriptibles”.

Ella apoyó un llamado de los rabinos a realizar millones de mitzvot, lo que interpretó como actos de bondad, en respuesta a la tragedia.

“Este es ahora un proyecto nacional: mitzvot, buenas obras, cuidado, bondad, compasión mutua, judía o no. Todos en este país tienen un lugar”, dijo Mostyn a la reunión.

El domingo pasado, dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración de Janucá, el primer día de una festividad judía de ocho días.

Las autoridades del departamento de salud dijeron que 13 de los heridos en Bondi permanecían en hospitales de Sydney el domingo.

Entre ellos se encuentra el presunto pistolero Naveed Akram, de 24 años, quien fue baleado por la policía. Se le imputan 15 cargos de asesinato y 40 cargos de causar daños con intención de asesinar a los heridos.

Su padre, Sajid Akram, de 50 años, fue asesinado a tiros por la policía en el lugar del incidente.

Las banderas ondearán a media asta el domingo en el puente del puerto de Sídney y en los edificios gubernamentales, que se iluminarán de amarillo el domingo por la noche en una muestra de solidaridad con la comunidad judía.

También se ha pedido a las cadenas de televisión y radio que guarden un minuto de silencio a las 18:47 horas.

El rabino Eli Feldman dijo que la comunidad australiana en general fue invitada a unirse a los judíos en Bondi para observar el último día completo de Hanukkah, que termina al atardecer del lunes.

“La comunidad judía, junto con todos nuestros amigos australianos, estamos invitados a venir y encender la octava vela aquí y demostrar que la luz siempre vencerá a la oscuridad”, dijo Feldman.

El departamento de Albanese examinará si las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley tenían los poderes, las estructuras, los procesos y los acuerdos de intercambio adecuados para mantener a los australianos seguros.

El informe de revisión se publicará a finales de abril de 2026, dijo Albanese en un comunicado.

La principal agencia de espionaje interno de Australia había investigado a los asociados del joven Akram en 2016, pero no había llegado a la conclusión de que representara una amenaza, dijeron los funcionarios la semana pasada.

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, dijo que las familias de las víctimas se sintieron “trágica e imperdonablemente defraudadas” por los fracasos del gobierno para combatir el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

He pasado tiempo con las familias de las víctimas. Están desconcertadas. Todavía están en shock. No saben qué hacer, y mucho menos contemplan seguir adelante y sanar», dijo Ryvchin.