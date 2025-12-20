Centro Kennedy añadió el nombre de Trump al monumento que el Congreso creó para John F. Kennedy. Foto: AP/Jacquelyn Martin

WASHINGTON (AP).- El Centro Kennedy agregó rápidamente el viernes el nombre de Donald Trump al centro de artes escénicas que el Congreso designó como un monumento viviente a John F. Kennedy, un día después de que la junta directiva del centro votó para realizar el cambio.

Se colgaron lonas azules frente al edificio para ocultar a los trabajadores en los andamios mientras realizaban la transformación. Horas después, cambió de nombre: Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La junta directiva, elegida personalmente por Trump, votó unánimemente el jueves para añadir su nombre a lo que se consagró como un monumento viviente al presidente demócrata. Trump, republicano, también preside la junta. El Centro Kennedy afirmó que la votación reconoció la labor de Trump para revitalizar la institución.

Los críticos de la votación, incluidos los miembros demócratas del Congreso, así como algunos historiadores, insisten en que sólo el Congreso puede cambiar el nombre.

“El Centro Kennedy recibió su nombre por ley. Cambiarlo requeriría una revisión de esa ley de 1964”, declaró Ray Smock, exhistoriador de la Cámara de Representantes, en un correo electrónico. “La junta del Centro Kennedy no es una entidad legislativa. El Congreso crea las leyes”.

El Congreso designó el centro de artes escénicas como monumento viviente a Kennedy en 1964, un año después de su asesinato. La ley prohíbe explícitamente a la junta directiva convertir el centro en un monumento a cualquier otra persona y colocar el nombre de otra persona en el exterior del edificio.

Algunos familiares de Kennedy se oponen al cambio de nombre. Kerry Kennedy, sobrina de John F. Kennedy, anunció en una publicación en redes sociales que ella misma eliminará el nombre de Trump cuando termine su mandato.

“Dentro de tres años y un mes, voy a agarrar un pico y arrancar esas letras de ese edificio, pero voy a necesitar ayuda para sujetar la escalera. ¿Te apuntas?”, escribió en una foto del nuevo nombre del centro. “¡Hoy solicito mi tarjeta de carpintero, así que será un trabajo sindicalizado!”.

El Centro Kennedy es el último edificio de Washington en llevar el nombre de Trump. El Instituto de la Paz de Estados Unidos fue rebautizado recientemente con su nombre.