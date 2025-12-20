Detienen a 384 personas en mega operativo contra el narcotráfico en Italia

MADRID (EUROPA PRESS).- Un mega operativo policial en varias provincias italianas concluyó con la detención de 384 personas, entre ellas 166 ciudadanos extranjeros, y la incautación de más de mil 500 kilos de estupefacientes, en su mayoría cannabis, aunque también cocaína y heroína.

El operativo fue coordinado por el Servicio Central de Operaciones de la Policía con la participación de agentes de las Brigadas Móviles.

Al final de la investigación, apoyada por las Unidades de Prevención del Delito, las fuerzas de seguridad han identificado a 95 mil 164 personas (entre ellas más de 10 mil menores de edad y 16 mil extranjeros) y detenido a 384 personas, entre ellas 166 extranjeros y seis menores de edad.

Durante la operación se incautaron 35 kilos de cocaína, mil 370 kilos de cannabinoides y un kilo de heroína. Además, decomisaron 41 armas de fuego y 80 armas blancas, así como más de 300 mil euros en efectivo, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, según informó la Policía en un comunicado publicado en su página web.

La operación también incluyó controles específicos para verificar la aplicación del nuevo marco regulatorio relativo a la venta de productos a base de cáñamo en tiendas de cannabis.

Los controles específicos dieron como resultado la inspección de 312 tiendas en toda Italia, la incautación de cinco tiendas de cannabis en tres ciudades diferentes, la detención de tres personas y la denuncia de 141 propietarios o gerentes de tiendas de cannabis, así como el decomiso de 296 kilos de cannabinoides, narcóticos según las investigaciones iniciales.