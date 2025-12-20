Eligen a expresidente de Irak como nuevo titular del ACNUR

El expresidente de Irak, Barham Salih, habla en una entrevista en Bagdad, Irak, el viernes 29 de marzo de 2019. Foto: AP

GINEBRA - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Filippo Grandi, acogió con beneplácito la elección de la del expresidente de Irak, Barham Salih, como su sucesor para dirigir la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) .

El Alto Comisionado entrante fue seleccionado después de un proceso competitivo en la Asamblea General en la sede de la ONU en Nueva York que atrajo candidatos de varios países.

Se espera que Salih asuma el cargo el 1 de enero de 2026 y también tendrá su sede en Ginebra.



"Barham Salih trae décadas de servicio público de alto nivel, marcados por un liderazgo constante y una diplomacia reflexiva. Viniendo de un país recientemente marcado por conflictos, persecución y desplazamientos, tiene una experiencia de primera mano de los desafíos que muchos refugiados enfrentan hoy en día. Sus antecedentes y experiencia lo hacen muy adecuado para dirigir el ACNUR en un momento de desplazamiento a gran escala y desafíos humanitarios y políticos cada vez más complejos", dijo Grandi.



El mandato de 10 años de Grandi como Alto Comisionado concluirá el 31 de diciembre de 2025. Se convirtió en Alto Comisionado en enero de 2016 y desde entonces ha liderado la respuesta del ACNUR a las principales crisis de desplazamiento en todo el mundo, incluso en Siria, Ucrania y Sudán.

A pesar de los profundos recortes en la financiación humanitaria este año, el ACNUR sigue presente en 128 países, con casi el 90 por ciento de sus más de 14 600 empleados trabajando en el campo. Este mes, el ACNUR celebra 75 años de protección de las personas obligadas a huir.

Antes de Filippo Grandi, el Secretario General de la ONU, António Guterres, también fungió como Alto Comisionado de la oficina de la ONU para los Refugiados.