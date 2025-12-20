Ex guardia de prisión en NY recibe cadena perpetua tras golpear hasta la muerte a un recluso

Esta imagen, proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Nueva York, muestra imágenes de la cámara corporal de agentes penitenciarios golpeando a Robert Brooks, un hombre esposado, en el Centro Correccional Marcy, en el condado de Oneida, Nueva York, el 9 de diciembre de 2024. . Foto: iscalía General del Estado de Nueva York vía AP

UTICA, NY (AP).- Un ex guardia de prisión del estado de Nueva York condenado por asesinato por su papel en la brutal golpiza a un recluso que fue captada en imágenes de una cámara corporal fue sentenciado el viernes a entre 25 años y cadena perpetua.

David Kingsley también recibió una condena de 25 años por homicidio involuntario en el caso. Es el único exguardia condenado por asesinato en la muerte de Robert Brooks, quien fue golpeado por agentes penitenciarios la noche del 9 de diciembre de 2024 en el Centro Correccional Marcy. Otros cinco guardias acusados ??de la muerte del hombre negro de 43 años se han declarado culpables de homicidio involuntario.

Las imágenes de video de Brooks esposado, siendo golpeado y pisoteado por guardias, provocaron conmoción generalizada y demandas de reforma en las prisiones de Nueva York. Kingsley fue sentenciado horas antes de que la gobernadora Kathy Hochul anunciara un acuerdo con los legisladores estatales sobre reformas penitenciarias, que incluyen la instalación de cámaras en todas las instalaciones y la entrega inmediata de las grabaciones de video relacionadas con las muertes en prisión a los investigadores estatales.

Seis guardias fueron imputados por un gran jurado por cargos de asesinato, presentados a principios de este año por el fiscal especial, el fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, quien también acusó a otros cuatro de delitos menores. Tres de los acusados ??de asesinato se declararon posteriormente culpables de homicidio en primer grado.

La fiscalía declaró que Kingsley merecía la pena máxima por negarse a asumir la responsabilidad de sus actos e hizo que la familia de Brooks sufriera el trauma de un juicio. En declaraciones ante el tribunal antes de que se dictara la sentencia, Kingsley se disculpó con los familiares de Brooks por su participación en los actos "insensatos" que llevaron a su muerte.

El hijo de la víctima, Robert Brooks Jr., expresó su esperanza de que el caso evite incidentes similares en el futuro. El hermano de Brooks, Jared Ricks, añadió que, si bien el perdón está lejos, la justicia es un paso en ese camino.

Kingsley, de 45 años, fue uno de los tres guardias juzgados ante un jurado en octubre por cargos de asesinato y homicidio en primer grado. Fue el único del trío declarado culpable. Las imágenes de la cámara corporal, reproducidas durante el juicio, lo mostraron sujetando a Brooks por el cuello y levantándolo mientras varios guardias rodeaban al hombre esposado.

Un último acusado será juzgado el 12 de enero por homicidio involuntario en segundo grado. Otro guardia fue liberado este mes mientras intenta retirar su declaración de culpabilidad por homicidio involuntario en segundo grado.

Fitzpatrick se convirtió en fiscal especial después de que la fiscal general del estado, Letitia James, se recusara, alegando la representación de su oficina a varios oficiales en demandas separadas. También está procesando a los guardias por la paliza mortal de Messiah Nantwi el 1 de marzo en una prisión cercana, el Centro Correccional Mid-State. Diez guardias fueron imputados en abril, incluyendo dos acusados ??de asesinato, por la muerte de Nantwi.