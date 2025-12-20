Fuerzas de EU detienen segundo buque frente a la costa de Venezuela

WASHINGTON (AP).— Fuerzas estadunidenses detuvieron el sábado un buque frente a la costa de Venezuela por segunda vez en menos de dos semanas, mientras el presidente Donald Trump continúa aumentando la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La medida, que fue confirmada por dos funcionarios estadunidenses familiarizados con el asunto, se produce días después de que Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano y sigue a la incautación el 10 de diciembre por parte de las fuerzas de EU de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

Los funcionarios no estaban autorizados para discutir públicamente la operación militar en curso y hablaron bajo condición de anonimato. La acción fue descrita como un "abordaje aceptado", con el tanquero deteniéndose voluntariamente y permitiendo el abordaje de las fuerzas estadunidenses, indicó una de las fuentes.

El Pentágono y los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron a solicitudes de comentarios.

Trump, a principios de este mes, anunció que la Guardia Costera había incautado un petrolero en el Mar Caribe y prometió que Estados Unidos llevaría a cabo un bloqueo de Venezuela. Todo esto ocurre mientras Trump ha intensificado su retórica hacia Maduro y advirtió que los días del líder venezolano en el poder están contados.

Esta semana, Trump exigió que Venezuela devuelva los activos que incautó a las compañías petroleras estadunidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un "bloqueo" contra los petroleros que viajan hacia o desde el país sudamericano que enfrentan sanciones de Estados Unidos.

Trump citó las inversiones estadunidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica en una campaña de presión contra Maduro, sugiriendo que los movimientos de la administración republicana están al menos en parte motivados por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de tráfico de drogas. Algunos petroleros sancionados ya están evitando Venezuela.

"No vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar", declaró Trump a los periodistas. "Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron — lo tomaron ilegalmente".