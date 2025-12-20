Migrantes venezolanos contribuyen con suma millonaria a economías de América Latina, destaca ONU

Migrantes venezolanos caminan a través del tapón de Darién de Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Foto: Fernando Vergara / AP

GINEBRA (apro).- Los hogares venezolanos contribuyen con más de 10 mil 600 millones dólares al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud.

Así lo señala un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas publicado en el marco del Día Internacional del Migrante, celebrado el jueves pasado.

Según la OIM, este nivel de consumo evidencia el significativo impacto económico de los migrantes en el crecimiento de la región.

“Los países de América Latina y el Caribe han comprobado que la migración es una fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo”, afirmó la directora regional de la OIM para América Latina y el Caribe, Maria Moita.

“Los hallazgos de este estudio muestran claramente que cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes a través de procesos de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia.”

El informe también señala que los migrantes de Venezuela realizan valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1.2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados. Solo en Colombia, esta contribución ha superado los 529 millones de dólares en un solo año.

Además del consumo y la recaudación pública, los emprendimientos venezolanos también emergen como un poderoso motor para la creación de empleo.

Las empresas lideradas por personas migrantes, agrega OIM, han generado aproximadamente 40 mil puestos de trabajo en Panamá y han impulsado inversiones que superan los mil 100 millones de dólares en Aruba. Estos emprendimientos fortalecen las economías locales, fomentan la innovación y dinamizan sectores como la tecnología, el turismo y la gastronomía.

A pesar de su formación, persisten las barreras

El análisis, basado en investigaciones realizadas desde 2021 en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Aruba, confirma que los migrantes venezolanos son altamente productivos y cuentan con una sólida formación técnica y universitaria que responde a las necesidades de los mercados laborales de los países de acogida.

Sin embargo, este potencial sigue estando limitado. Se estima que el 82% de las personas venezolanas en la región trabaja en el mercado laboral informal y que el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales. Estas barreras restringen su autonomía económica, el crecimiento de sus negocios y su capacidad de contribuir aún más sustancialmente al desarrollo local.

Según la OIM, la informalidad está impulsada por obstáculos estructurales que limitan el acceso al empleo formal, y no por la regularización en sí misma.

El 70% cuenta con un estatus regular

El estudio de la OIM subraya que el impacto económico observado ha sido posible, en gran medida, gracias a los esfuerzos de los gobiernos de acogida por ampliar los procesos de documentación y regularización.

De los 6.9 millones de venezolanos que viven en la región, cerca del 70% cuenta actualmente con un estatus migratorio regular, lo que ha permitido a millones de ellas acceder a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance y avanzar gradualmente hacia una participación plena en las economías formales.

La regularización es, por tanto, una base necesaria para reducir la informalidad y maximizar los aportes económicos de los migrantes.

Finalmente, la OIM hace un llamado a renovar el compromiso con políticas que reconozcan las contribuciones de los migrantes, garanticen sus derechos y apoyen los esfuerzos de regularización e integración que benefician tanto a los que migran como a las comunidades que acogen.