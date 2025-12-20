Milei defendió la presión de Trump para "liberar al pueblo venezolano"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente argentino, Javier Milei, defendió este sábado desde la cumbre de líderes de la organización económica del Mercosur, celebrada en Foz do Iguazú (Brasil) la "presión" del presidente estadounidense, Donald Trump, "para liberar al pueblo venezolano".

Ha abogado así por "moverse con viento de cola" en lugar de "aferrarse al mástil del pasado". "Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora", argumentó.

La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo", añadió.

En cuanto a Mercosur, Milei defendió la necesidad de una reforma institucional e integral", y considera que "la flexibilidad es un activo, no una amenaza". "No hay mercado común, no hay comercio interno, y sí una burocracia" que propuso eliminar con la reducción del "costo económico del Mercosur".

Por otra parte, Milei resaltó el "giro político" en Mercosur a raíz del triunfo del candidato presidencial de extrema derecha en Chile, José Antonio Kast. "Debe ser interpretado como una clara señal para el Mercosur. O el bloque comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás", ha planteado.