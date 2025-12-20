Tren de pasajeros en la India mata a siete elefantes que intentaban cruzar las vías

Tren de pasajeros mata a siete elefantes que intentaban cruzar las vías en la India. Foto: AP/Anupam Nath

GUWAHATI, India (AP).- Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad chocó con una manada que cruzaba las vías en el estado de Assam, en el noreste de India, la madrugada del sábado, dijeron las autoridades locales.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren golpeó a algunos de los animales, dijo el portavoz de Indian Railways, Kapinjal Kishore Sharma, a The Associated Press.

Cinco vagones y la locomotora descarrilaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, dijo Sharma.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes muertos, que serían enterrados más tarde ese mismo día.

El lugar del accidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros (78 millas) al sureste de Guwahati, la capital de Assam. Las vías ferroviarias del estado son frecuentadas por elefantes, pero Ferrocarriles de la India declaró en un comunicado que el lugar del accidente no era un corredor designado para elefantes.

El tren Rajdhani Express, que viajaba desde Sairang, en el estado de Mizoram, fronterizo con Myanmar, se dirigía a la capital nacional, Nueva Delhi, con 650 pasajeros a bordo cuando fue atropellado por elefantes.

Desconectamos los vagones que no se descarrilaron y el tren reanudó su viaje hacia Nueva Delhi. Unos 200 pasajeros que viajaban en los cinco vagones descarrilados fueron trasladados a Guwahati en otro tren, declaró Sharma.

Los atropellos de trenes a alta velocidad contra elefantes salvajes no son raros en Assam, donde habitan aproximadamente 7 mil elefantes asiáticos salvajes, una de las mayores concentraciones de este paquidermo en la India. Desde 2020, al menos una docena de elefantes han muerto atropellados por trenes a alta velocidad en todo el estado.

Los elefantes salvajes suelen invadir las viviendas humanas en esta época del año, cuando los campos de arroz están listos para la cosecha.