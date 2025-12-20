Tribunal paquistaní condena al ex primer ministro y a su esposa a 17 años de prisión por corrupción. Foto: AP/KM CHaudary

ISLAMABAD (AP).- Este día, un tribunal paquistaní condenó y sentenció el al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión tras encontrarlos culpables de retener y vender regalos estatales, dijeron funcionarios y su partido.

La pareja se declaró inocente al ser imputada el año pasado. Se les acusó de vender los regalos, incluidas joyas del gobierno de Arabia Saudita, a precios muy inferiores a su valor de mercado mientras él ocupaba el cargo.

Los fiscales dijeron que Khan y su esposa declararon que el valor de los regalos era un poco más de 10 mil dólares, muy por debajo de su valor de mercado real de 285 mil 521 dólares, lo que les permitió comprar los artículos a un precio reducido.

El abogado de Khan, Salman Safdar, dijo que apelaría el fallo en nombre del ex primer ministro y su esposa.

Según la ley paquistaní, para que los funcionarios gubernamentales y los políticos conserven los regalos recibidos de dignatarios extranjeros, deben comprarlos al valor de mercado tasado y declarar las ganancias obtenidas de su venta.

El portavoz de Khan, Zulfiquar Bukhari, afirmó que la sentencia de este día ignoró principios básicos de justicia. En un comunicado, afirmó que la responsabilidad penal se impuso sin prueba de intención, ganancia o pérdida, basándose en una reinterpretación retrospectiva de las normas.

Bujari dijo que el fallo del tribunal “planteó serias dudas sobre la justicia e imparcialidad del proceso, convirtiendo a la justicia en una herramienta para el procesamiento selectivo”.

El partido opositor de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), denunció el fallo en un comunicado, calificándolo de "un capítulo negro en la historia", y dijo que Khan estaba presente en el tribunal cuando el juez anunció el veredicto en la prisión de Adiala en la ciudad de Rawalpindi.

En su cuenta oficial X, el partido escribió que a la familia de Khan no se le permitió el acceso al tribunal cuando se anunció el veredicto. «Un juicio a puerta cerrada no es ni libre ni justo. Es, de hecho, un juicio militar».

Omar Ayub, un alto dirigente del PTI, dijo en X que “no hay estado de derecho en Pakistán”.

Mientras tanto, el ministro de Información, Attaullah Tarar, declaró que Khan y su esposa fueron declarados culpables y sentenciados tras el examen de pruebas sólidas por parte del tribunal. Aseguró que la pareja incurrió en corrupción y que "el tribunal dictó una sentencia justa".

Khan, de 73 años, fue destituido en una moción de censura en abril de 2022 y su partido se encuentra en la oposición en el parlamento. Sin embargo, sigue siendo popular en Pakistán.

Su partido tuvo un sólido desempeño en las elecciones parlamentarias del 8 de febrero de 2024, pero no obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional (cámara baja del parlamento). El partido afirmó que la votación fue manipulada. El gobierno niega tales acusaciones.

El principal rival político de Khan, Shehbaz Sharif, es el actual primer ministro del país. Desde su destitución, Khan ha alegado repetidamente que su destitución fue resultado de una conspiración respaldada por Estados Unidos y llevada a cabo con el apoyo del poderoso ejército pakistaní, afirmaciones que Washington, el ejército y sus oponentes niegan.

El ex primer ministro ha estado cumpliendo múltiples condenas de prisión desde 2023 por condenas de corrupción y otros cargos que la ex estrella de cricket y sus partidarios han alegado que tienen como objetivo bloquear su carrera política.