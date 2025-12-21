Dan pena de muerte a hombre en EU tras asesinar a ocho personas; su madre fue una de las víctimas

El Departamento de Policía de Phoenix presentó una lista de nueve víctimas de homicidio, todas vinculadas a un delincuente convicto, en una conferencia de prensa el 18 de enero de 2018 en Phoenix. Cleophus Cooksey Jr. fue acusado y condenado por ocho de los asesinatos. . Foto: AP/Terry Tang

PHOENIX (AP).- Un hombre de Arizona fue sentenciado el jueves a muerte en una serie de tiroteos fatales en el área metropolitana de Phoenix durante un período de tres semanas en 2017.

Cleophus Cooksey Jr., de 43 años, fue declarado culpable a finales de septiembre de ocho asesinatos. El jurado acordó la pena de muerte en seis de ellos, pero no se decidió el castigo por las muertes de su madre, Rene Cooksey, y su padrastro, Edward Nunn.

Los fiscales dijeron que podrían solicitar la pena de muerte en un nuevo juicio o dejar que un juez imponga cadenas perpetuas.

Las autoridades nunca revelaron el motivo de los ataques. Cooksey mantuvo su inocencia durante un juicio que duró meses.

Aquí hay una cronología de los asesinatos en serie:

27 de noviembre de 2017

Andrew Remillard, de 27 años, y Parker Smith, de 21, son encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza dentro de un automóvil estacionado en Phoenix.

2 de diciembre de 2017

Salim Richards, de 31 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba por el oeste de Phoenix. Le faltan su pistola Glock de 9 mm y un collar.

13 de diciembre de 2017

Latorrie Beckford, de 29 años, fue encontrada con dos disparos en la cabeza en el área común de un complejo de apartamentos de Glendale.

15 de diciembre de 2017

Kristopher Cameron, de 21 años, recibe un disparo mortal al llegar a un complejo de apartamentos de Glendale para completar una transacción de drogas con Cooksey, dice la policía.

15 de diciembre de 2017

Aproximadamente 90 minutos después del disparo de Cameron, María Villanueva, de 43 años, estacionó su auto en otro complejo a 3,2 kilómetros de distancia. Las cámaras de vigilancia muestran a un hombre desconocido acercándose a ella y luego alejándose en el auto de Villanueva, con ella en el asiento del copiloto. La encontraron parcialmente desnuda y asesinada a tiros en un callejón de Phoenix a la mañana siguiente.

17 de diciembre de 2017

La policía, al responder a un tiroteo en un apartamento en el centro de Phoenix, encuentra a Cooksey en el lugar y, tras un breve altercado, lo detiene. Encuentran los cuerpos de su madre, Rene Cooksey, de 56 años, y su esposo, Edward Nunn, de 54, detrás de la puerta principal. Ambos habían sido asesinados a tiros.

Los investigadores afirmaron haber encontrado el arma de Richards, que posteriormente se relacionó con los asesinatos de Beckford, Cameron y Villanueva. También se encontraron allí las llaves del vehículo de Villanueva, y la policía afirma que Cooksey llevaba el collar de Richards cuando fue arrestado.