Restablecen servicio eléctrico para la mayoría de afectados en San Francisco tras apagón masivo

Un peatón utiliza una linterna al cruzar una intersección durante un apagón en San Francisco, California . Foto: AP / Jeff Chiu

El suministro eléctrico se le restableció el domingo a la mayor parte de los 130 mil hogares y negocios de San Francisco afectados por un apagón masivo el día anterior que provocó fuertes alteraciones en la ciudad.

Unos 17 mil clientes seguían sin electricidad al mediodía, informó Pacific Gas and Electric Co. La empresa indicó anteriormente que sus cuadrillas estaban trabajando para restablecer la electricidad en varios vecindarios y pequeñas áreas del centro de San Francisco tras el apagón del sábado.

En un comunicado, PG&E señaló que prevé restablecer el servicio eléctrico para los clientes restantes a más tardar el lunes a las 2 de la tarde.

"El daño causado por el incendio en nuestra subestación fue significativo y extenso, y las reparaciones y un restablecimiento seguro serán complejos", anunció la empresa eléctrica, refiriéndose a la subestación en las calles 8 y Mission. Al incendio se le atribuyen algunos de los apagones. La causa sigue bajo investigación.

La compañía destacó que ha movilizado ingenieros y electricistas adicionales para ayudar con las labores para restablecer el servicio.

"Este es un plan de trabajo muy complejo y requerirá el mayor enfoque en la seguridad para garantizar acciones de trabajo seguras", señaló PG&E. No se han reportado lesionados.

El apagón, que ocurrió poco después de la 1 de la tarde del sábado, dejó sin energía a una gran parte del norte de la ciudad, y posteriormente el número de afectados comenzó a incrementarse. En su punto máximo, el apagón afectó a cerca de una tercera parte de los clientes de la compañía en la urbe.

Hacia las 4 de la tarde del sábado, PG&E publicó en la red social X que había estabilizado la red eléctrica y no anticipaba más interrupciones.

En publicaciones en redes sociales y medios locales se informó sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas el sábado, uno de los días de compras más concurridos del año.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco señaló en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad, e instó a la población a evitar traslados no esenciales y a turnarse para pasar donde hubiese señales de tráfico apagadas.

Waymo, el operador de vehículos de transporte sin conductor, suspendió sus servicios. Al menos un video publicado en redes sociales parecía mostrar un vehículo de Waymo detenido en medio de una intersección.