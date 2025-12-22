Accidente de autobús de pasajeros en Indonesia deja al menos 16 personas muertas

Accidente de autobús de pasajeros en Indonesia deja al menos a 16 personas muertas. Foto: Oficina de Búsqueda y Rescate de Semarang vía AP

YAKARTA, Indonesia (AP).- Un accidente de autobús de pasajeros mató al menos a 16 personas en la principal isla de Indonesia, Java, poco después de la medianoche del lunes, dijeron las autoridades.

El autobús que transportaba a 34 personas perdió el control en una carretera de peaje y chocó contra una barrera de hormigón antes de volcarse de lado, dijo Budiono, jefe de una agencia de búsqueda y rescate que usa un solo nombre como muchos indonesios.

El autobús interprovincial viajaba desde la capital, Yakarta, a la antigua ciudad real del país, Yogyakarta, cuando volcó al entrar en una rampa de salida curva en la autopista de peaje Krapyak, en la ciudad de Semarang, en Java Central, dijo.

“El fuerte impacto arrojó a varios pasajeros y los dejó atrapados contra la carrocería del autobús”, dijo Budiono.

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del accidente y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que fallecieron en el lugar. Otras 10 personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían atención médica, dijo Budiono.

Entre las 18 víctimas que están siendo atendidas en dos hospitales cercanos hay cinco personas en estado crítico y 13 en estado grave, dijo.

Los informes de noticias de televisión mostraron el autobús amarillo volcado sobre un costado y rodeado por personal de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, policías y transeúntes mientras las ambulancias transportaban a las víctimas y a los muertos lejos del lugar del accidente.

Testigos dijeron a las autoridades que el autobús viajaba a alta velocidad antes de que el conductor perdiera el control, dijo el jefe de policía de Java Central, Ribut Hari Wibowo, en el Hospital General Dr. Karyadi en Semarang, donde se estaban identificando los cuerpos.

El conductor era un sustituto que sufrió lesiones graves, pero pudo comunicarse mientras estaba bajo atención médica, dijo.