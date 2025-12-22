Autoridades afirman que 130 estudiantes y personal secuestrados en Nigeria fueron liberados. Foto: AP Foto/Sunday Alamba

ABUYA, Nigeria (AP).- Unos 130 escolares y personal secuestrados de una escuela católica nigeriana el mes pasado por hombres armados fueron liberados, dijo la policía el domingo.

Hombres armados capturaron al menos a 303 escolares y 12 profesores en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, cuando atacaron la Escuela Católica St. Mary's en la comunidad de Papiri el 21 de noviembre.

Cincuenta personas escaparon en las horas siguientes y 100 escolares fueron liberados a principios de este mes.

El portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, dijo en un comunicado que “el grupo restante de estudiantes secuestrados” ya ha sido liberado.

“Un total de 130 víctimas, incluido el personal, han sido liberadas”, dijo Abiodun.

Cuando se le preguntó sobre los 35 escolares y profesores desaparecidos, Abiodun dijo a The Associated Press: "Se comunicarán más detalles".

El portavoz presidencial, Bayo Onanuga, dijo en una publicación en X que los “130 escolares restantes secuestrados” han sido liberados.

Dijo que los escolares liberados llegarían a Minna, la capital del estado de Níger, el lunes y se reunirían con sus padres para Navidad.

“La libertad de los escolares fue resultado de una operación de inteligencia militar”, afirmó Onanuga.

Sunday Dare, otro portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, también dijo que 130 escolares fueron liberados y que ninguno quedó en cautiverio, en una publicación en X.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del secuestro del 21 de noviembre, pero los lugareños culparon a bandas armadas que secuestran escuelas y viajeros para pedir rescates en el norte de Nigeria, azotado por el conflicto.

El ataque en el estado de Níger se enmarcó en una serie de secuestros masivos recientes en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi. Una iglesia en el estado sureño de Kwara también fue atacada aproximadamente al mismo tiempo, y los 38 fieles secuestrados en ese ataque el mes pasado fueron liberados.

Bola Tinubu había estado bajo presión en su país y por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alegado que los cristianos están siendo atacados en la crisis de seguridad de Nigeria.

Las autoridades nigerianas no suelen revelar mucho sobre las labores de rescate y los arrestos en estos casos son poco frecuentes. Los analistas creen que esto se debe a que generalmente se pagan rescates. Las autoridades no admiten el pago de rescates.