China impondrá aranceles provisionales de hasta el 42.7% a los productos lácteos de la UE

Un policía paramilitar chino monta guardia ante la delegación de la Unión Europea ante China en Beijing, China. Foto: AP

HONG KONG (AP) — China impondrá aranceles provisionales de hasta un 42,7% sobre productos lácteos, incluidos leche y queso, importados desde la Unión Europea, informó el lunes su Ministerio de Comercio.

Los elevados aranceles, que entran en vigor el martes, se basaron en resultados preliminares de una investigación iniciada por el Ministerio de Comercio de China en agosto de 2024, en medio de tensiones entre Beijing y Bruselas. Beijing revisó los subsidios proporcionados por los países de la UE para sus productos lácteos y otros productos agrícolas.

La investigación de Beijing forma parte de las medidas de represalia después de que la UE investigó los subsidios chinos a los vehículos eléctricos y posteriormente impuso aranceles de hasta el 45,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China.

China había iniciado otras investigaciones sobre las importaciones de brandy y cerdo europeos como medidas de represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos. También había instado a la UE a eliminar sus aranceles a los vehículos eléctricos.

Los aranceles temporales sobre las importaciones de lácteos de la UE oscilarán entre el 21,9% y el 42,7%, según el Ministerio de Comercio, y cubrirán una variedad de productos lácteos, incluyendo queso fresco y procesado, queso azul, leche y crema con un contenido de grasa superior al 10% en peso.

El ministerio afirmó que los hallazgos preliminares de su investigación determinaron que los subsidios proporcionados por la UE y los estados miembros de la UE para sus productos lácteos habían perjudicado a la industria láctea de China.

La investigación de Beijing sobre los productos lácteos de la UE abarcó los subsidios otorgados bajo la Política Agrícola Común de la UE y los subsidios ofrecidos a los agricultores por países de la UE, incluyendo Italia, Irlanda y Finlandia, según informó el Ministerio de Comercio en agosto de 2024.

La relación de China con la UE es conflictiva, con el superávit comercial chino con la UE recientemente en el centro de atención. La UE tiene un déficit comercial significativo con China, de más de 300.000 millones de euros (352.000 millones de dólares) el año pasado.

Beijing anunció la semana pasada que impondría aranceles de hasta el 19,8% a las importaciones de carne de cerdo de la UE, significativamente más bajos que los aranceles preliminares de hasta el 62,4%.

Acusó a la UE de dumping en la carne de cerdo y subproductos porcinos en el país, vendiéndolos a precios bajos que a su vez perjudicaron a su industria porcina nacional.

En julio, Beijing también anunció aranceles de hasta el 34,9% sobre el brandy importado de la UE, incluyendo el coñac de Francia, aunque varias marcas importantes de brandy habían recibido exenciones.