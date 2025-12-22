Policía sudafricana arrestó a sospechoso de tiroteo masivo que mató a 12 personas, incluidos 3 niños

JOHANNESBURGO (AP).- Un sospechoso de 32 años fue arrestado en relación con un tiroteo masivo que cobró la vida de 12 personas, incluidos tres niños, en un pub sin licencia a principios de este mes, dijo el lunes la policía sudafricana.

Se sospecha que el hombre es una de las tres personas que abrieron fuego contra los clientes de un pub en el municipio de Saulsville, al oeste de la capital de Sudáfrica, Pretoria, matando a 12 personas, incluidos tres niños de 3, 12 y 16 años.

Al menos 13 personas también resultaron heridas durante el ataque, cuyo motivo sigue siendo desconocido.

Según la policía, el sospechoso fue arrestado el domingo mientras viajaba a Botlokwa, en la provincia de Limpopo, a más de 340 kilómetros de donde tuvo lugar el tiroteo masivo el 6 de diciembre.

Del vehículo del sospechoso se recuperó un arma de fuego sin licencia que se cree fue utilizada durante el ataque.

El sospechoso de 32 años fue interceptado por el Equipo de Rastreo de Limpopo en la carretera R101, en la comisaría de Westenburg. Durante el arresto, el equipo recuperó un arma de fuego sin licencia, una pistola, que se cree fue utilizada en la comisión de los múltiples asesinatos. El arma será llevada al Laboratorio de Ciencias Forenses para su análisis balístico, declaró la policía en un comunicado.

El sospechoso fue arrestado el mismo día en que tuvo lugar otro tiroteo masivo en un pub en el municipio de Bekkersdal, al oeste de Johannesburgo, en el que nueve personas murieron y 10 resultaron heridas cuando hombres armados desconocidos abrieron fuego contra los clientes.

Desde entonces, la policía ha iniciado la búsqueda de los sospechosos.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo y registró más de 26 mil homicidios en 2024, un promedio de más de 70 al día. Las armas de fuego son, con diferencia, la principal causa de muerte por homicidio.

El país de 62 millones de habitantes tiene leyes de posesión de armas relativamente estrictas, pero muchos asesinatos se cometen con armas ilegales, según las autoridades.

Según la policía, los tiroteos masivos en bares sin licencia se están convirtiendo en un problema grave. La policía clausuró más de 11.000 tabernas ilegales entre abril y septiembre de este año y arrestó a más de 18.000 personas por participar en la venta ilegal de licor.